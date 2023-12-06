В эксклюзивном интервью 24 Канала министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш, претендующий на высшую должность в НАТО, рассказал, какие решения нужно внедрить, чтобы санкции заработали.

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Прежде всего, он объяснил, каким образом России удается наращивать оборонный потенциал.

Существует очень широкая категория двойного назначения, которые могут быть использованы для создания беспилотников. И мы видим, что Россия действительно наращивает производство беспилотников,

– отметил Кришьянис Кариньш.

Министр считает, что для того чтобы это остановить, нужно четко определить, что считается продукцией двойного назначения. Следовательно, определить, какие товары нельзя экспортировать, с какими странами нельзя взаимодействовать из-за подозрений, что те поставляют некоторые товары двойного назначения в Россию.

"Мы наблюдаем это с точки зрения изменений в масштабах торговли, неожиданных или нетрадиционных изменений в масштабах торговли с некоторыми странами, где может выглядеть так, что некоторые из этих товаров или даже значительная их часть фактически поступает в Россию", - добавил политик.

Министр подчеркнул, что санкции против России все еще очень важны. По его словам, продолжается работа над 12-м пакетом санкций, впрочем, прежде всего следует сделать невозможным обход санкций.

Полный текст разговора читайте в материале "Мы уже все решили": интервью с главой МИД Латвии, который может возглавить НАТО.

Санкции против России: главное