Обыски в оккупированном Донбассе: на КПВВ боевики придираются к мужчинам

"Школьное перемирие" на Донбассе так и не наступило. 16 прицельных обстрелов боевики осуществили по позициям украинских сил за минувшие сутки. Правда, запрещенное минскими соглашениями вооружение враг не применял. Есть раненые и травмированные среди украинских военных.

Об этом в эфире 24 канала рассказал военкор Алексей Годзенко.

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На Луганщине стреляли по Крымскому. Также стреляли вблизи оккупированной Горловки по Южному и Шумам. Неспокойно было возле Марьинки, и горячее всего на Приморском направлении.

Враг хотя не применял артиллерию, однако стрелял из стрелкового, в частности, крупнокалиберного оружия, также использовал гранатометы различных систем. В результате этих обстрелов четверо украинских военнослужащих получили ранения, еще четверо – травмированы.

"Согласно данным разведки, после адекватного ответа бойцов ООС у врага потери в количестве трех пророссийских боевиков, и еще шестеро были ранены. По ситуации на контрольно-пропускных пунктах въезда – выезда общались мы сегодня с пограничниками, все КПВВ работают в штатном режиме. Враг также начал уже впускать и выпускать людей, однако согласно полученной информации, боевики проводят очень серьезные обыски, особенно придираются к мужчинам, однако все же пропускают", – рассказал военкор.

Напомним, вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко. Ранее боевики сообщали, что самодельное взрывное устройство было замаскировано под осветительное оборудование внутри ресторана и дистанционно приведено в действие. Также отмечается, что в тротиловом эквиваленте оно имело 800 граммов.