В Офисе генпрокурора начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Сейчас известно о двух жертвах – Герое Украины Алексее Вадатурском и его жене Раисе.

К теме Не случайность, а продуманное убийство, – Подоляк о гибели Вадатурского

"Еще двое получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения", – отметили в Офисе генпрокурора.



Уничтоженный россиянами дом / Фото Офиса генпрокурора



Последствия обстрела / Фото Офиса генпрокурора



Воронка после обстрела / Фото Офиса генпрокурора

Что разрушили оккупанты

За последнюю ночь россияне разрушили десятки частных построек, многоэтажки и ряд хозяйственных построек. Кроме этого, оккупанты уничтожили такие объекты: гостиницу, спортивный комплекс, два учебных заведения, СТО.

Заметьте Мощная атака на Николаев и провокация с обстрелом вражеского флота: главное за 158 день войны

На месте обстрелов работают прокуроры, следователи СБУ и полиции, эксперты, спасатели. В Офисе Генпрокурора подчеркнули, что на территориях, куда попали вражеские боеприпасы, нет никаких военных объектов.

Что известно об Алексее Вадатурском

Мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что убийство Вадатурского – трагическая потеря для города и всей страны. Убитый был генеральным директором крупнейшей зерноторговой компании "Нибулон".

Он вернул николаевцам веру в то, что снова можем стать судостроительной столицей Украины. Имея все возможности и почтенный возраст, Алексей Афанасьевич не покинул нашу страну, а работал ради нее и до последнего оставался со своими людьми в родном городе. Надеюсь, в это тяжелое время Государство поддержит предприятие Алексея Афанасьевича и его коллектив,

– написал Сенкевич.

Вадатурскому в сентябре исполнилось бы 75 лет. Forbes в 2021 году оценивал состояние бизнесмена в 430 миллионов долларов.

Обратите внимание – россияне 31 июля ночью били по Николаеву: смотрите видео