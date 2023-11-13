Как отмечают журналисты, начали стрелять агенты Секретной службы, занимающиеся охраной внучки президента США Джо Байдена. Они сделали это после того, как три человека пытались проникнуть в авто Секретной службы без опознавательных знаков.

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Злоумышленники разбили стекло автомобиля

Известно, что произошло это поздно вечером в воскресенье в Вашингтоне. Тогда агенты, занимавшиеся охраной Наоми Байден, были с ней в районе Джорджтауна. Они увидели, как трое злоумышленников разбили окно припаркованного пустого внедорожника спецслужбы.

После этого один из агентов открыл огонь. В результате этого, говорят в Секретной службе, никто не пострадал. Видели, как трое злоумышленников скрылись с места происшествия на красном авто. В то же время спецслужбы отметили, что разослали региональный бюллетень в столичную полицию с просьбой разыскать их.

Число преступлений значительно возросло

Следует понимать, что в этом году значительно выросло количество угонов автомобилей в Вашингтоне. По данным полиции, более 750 машин угнали в 2023 году. Также поступило более 6 тысяч сообщений о угоне транспортных средств в округе.

Также поступило более 6 тысяч сообщений о угоне транспортных средств в округе. Журналисты говорят, что в прошлом месяце вблизи Капитолия трое вооруженных нападавших похитили автомобиль. Он принадлежал конгрессмену Генри Куэллару из Техаса. К счастью, самому политику не причинили физический ущерб.

Также добавим, что количество насильственных преступлений в Вашингтоне в 2023 году выросло. Причем более чем на 40%, если сравнивать с прошлым годом.

Так, на депутата Конгресса США от штата Миннесота Энджи Крейг напали в ее собственном доме. Женщине оставили синяки. К счастью, обошлось без серьезных травм.

Заметим, что на Хеллоуин зафиксировали вспышку насилия. Так, в трех штатах США произошли кровавые перестрелки. К сожалению, было много жертв.