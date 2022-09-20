ЧП произошло во дворе дома по улице Декабристов. Там нашли два трупа с огнестрельными ранениями.

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Как пьяный коллаборант застрелил людей

Погибшими оказались 49-летний Сергей Страхов и 30-летний Роман Федчук.

По предварительным данным, двойное убийство совершил 36-летний максим пчелкин. Он только в июле стал полицейским в оккупационной полиции и получил служебный пистолет Макарова. Этим же оружием, по всей вероятности, было совершено "пьяное" убийство.

Кем работал коллаборант до поступления на службу – неизвестно. Обстоятельства происшествия уточняются.

Коллаборанты в Мелитополе: последние новости

В оккупированном Мелитополе коллаборанты взбунтовались из-за зарплат на "Водоканале".

Также в городе фсб поймала коллаборанта сержанта шелудько на взятке. Впрочем, этот инцидент никто не прокомментировал.

Кроме того, недавно взорвали дом коллаборанта юрия онищука. Предатель "запомнился" жителям Мелитополя рядом махинаций.

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