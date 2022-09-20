НП сталася у дворі будинку на вулиці Декабристів. Там знайшли два трупи з вогнепальними пораненнями.

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Як п'яний колаборант застрелив людей

Загиблими виявилися 49-річний Сергій Страхов та 30-річний Роман Федчук.

За попередніми даними, подвійне вбивство скоїв 36-річний максим пчолкін. Чоловік лише у липні став поліцейським в окупаційній поліції та отримав службовий пістолет Макарова. Їм же, за ймовірно, було скоєно "п'яне" вбивство.

Ким працював колаборант до вступу на службу – невідомо. Обставини події уточнюють.

Колаборанти у Мелітополі: останні новини

В окупованому Мелітополі колаборанти взбунтувались через зарплати на "Водоканалі".

Також у місті фсб піймала колаборанта сержанта шелудько на хабарі. Втім, цей інцидент ніхто не прокоментував.

Крім того, нещодавно підірвали дім колаборанта юрія онищука. Зрадник "запам'ятався" жителям Мелітополя низкою махінацій.

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