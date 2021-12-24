Об этом в эфире 24 каналу рассказала экс-нардеп и экономист Виктория Войцицкая. По ее словам, украинские женщины могут быть полезны государству не столько силой, сколько разумом.

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Что будут делать женщины

"Украинкам предстоит понять, что после того, как они станут на военный учет – их никто сразу не посылает в окопы. Абсолютно нет", – отметила Войцицкая.

Она подчеркнула, что женщины могут быть эффективны в военное время, ведь всегда работа с документами, подготовка аналитики, связанной с военным делом, логистические вопросы. Все это так называемая штабная работа.

Все должны иметь базовую подготовку

"К примеру, я финансистка, поэтому в военкомате мне сказали, что люди с такой специальностью будут нужны. Должны понимать, что те же финансистки не попадут в окопы на передовую. Однако, по-моему, в нынешних условиях – хотя бы базовую военную и медицинскую подготовку должны получить все", – подчеркнула политик.

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Она добавила, что перечень вопросов, которыми могли бы заняться женщины в военное время, очень велик. По ее мнению, каждый думающий человек сможет найти место, где он будет полезен.

Войцицкая рассказала, что будут делать в армии женщины: смотрите видео

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