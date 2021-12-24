Об этом в эфире 24 каналу рассказала экс-нардеп и экономист Виктория Войцицкая. По ее словам, украинские женщины могут быть полезны государству не столько силой, сколько разумом.
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Что будут делать женщины
"Украинкам предстоит понять, что после того, как они станут на военный учет – их никто сразу не посылает в окопы. Абсолютно нет", – отметила Войцицкая.
Она подчеркнула, что женщины могут быть эффективны в военное время, ведь всегда работа с документами, подготовка аналитики, связанной с военным делом, логистические вопросы. Все это так называемая штабная работа.
Все должны иметь базовую подготовку
"К примеру, я финансистка, поэтому в военкомате мне сказали, что люди с такой специальностью будут нужны. Должны понимать, что те же финансистки не попадут в окопы на передовую. Однако, по-моему, в нынешних условиях – хотя бы базовую военную и медицинскую подготовку должны получить все", – подчеркнула политик.
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Она добавила, что перечень вопросов, которыми могли бы заняться женщины в военное время, очень велик. По ее мнению, каждый думающий человек сможет найти место, где он будет полезен.
Войцицкая рассказала, что будут делать в армии женщины: смотрите видео
Обязательный военный учет для украинок: главное
- Минобороны еще с 11 октября 2021 года утвердило перечень специальностей и профессий, после получения которых женщин берут на учет военнообязанных.
- Уже 17 декабря 2021 года новый закон вступил в силу. Теперь стать на военный учет является обязанностью, а не правом украинских женщин.
- Речь идет о медийщиках и коммуникационщиках всех категорий. Также это касается медиков, аналитиков, финансисток, ученых, менеджерок разного профиля, ветеринарок.
- В то же время Минобороны объяснило, как женщинам становиться на военный учет. Процесс похож на то, как на службу берут мужчин, но есть и отличия.