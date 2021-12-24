Про це в ефірі 24 каналу розповіла екснардепка та економістка Вікторія Войціцька. За її словами, українські жінки можуть бути корисні державі не стільки силою, як розумом.

До теми Міноборони суттєво розширило перелік професій, який зобовʼязує жінок стати на військовий облік

Що робитимуть жінки

"Українки мають зрозуміти, що після того, як вони стануть на військовий облік – їх ніхто одразу не посилає в окопи. Абсолютно ні", – зазначила Войціцька.

Вона підкреслила, що жінки можуть бути ефективними у воєнний час, адже завжди є робота з документами, підготовка аналітики, пов'язаної з військовою справою, логістичні питання. Усе це є так званою штабною роботою.

Усі мають мати базову підготовку

"До прикладу, я фінансистка, тому у військкоматі мені сказали, що люди з таким фахом будуть потрібні. Маємо розуміти, що ті ж фінансистки не потраплять в окопи на передову. Однак, як на мене, у теперішніх умовах – хоча б базову військову та медичну підготовку мали б отримати всі", – підкреслила політикиня.

Читайте також "У бік здорового глузду": список професій для військовозобов'язаних жінок обіцяють скоротити

Вона додала, що перелік питань, якими могли б зайнятися жінки у воєнний час, дуже великий. На її думку, кожна думаюча людина зможе знайти місце, де вона буде корисною.

Войціцька розповіла, що робитимуть у війську жінки: дивіться відео



Обов'язковий військовий облік для українок: головне