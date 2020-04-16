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      Освобожденных из плена украинцев пытали оккупанты: детали от Офиса генпрокурора

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      Пытки боевиками пленных украинцев

      В Офисе генпрокурора 16 апреля рассказали об издевательствах и пытках украинских пленных со стороны оккупантов на Донбассе. По информации правоохранителей, боевики удерживали украинских граждан в нечеловеческих условиях. Людей регулярно пытали.

      Об этом сообщил руководитель Департамента Офиса Генпрокурора Юрий Рудь в своем обращении.

      Актуально Украины и боевики провели обмен пленными: как отреагировала ОБСЕ

      Эти преступления не имеют срока давности. Все виновные будут установлены и привлечены к ответственности,
      – отметил Юрий Рудь.

      Что известно о пытках украинцев в плену оккупантов

      • Пророссийские наемники били украинцев током, отрубали конечности и имитировали расстрел.
      • Кроме того, в этих местах содержались более 200 мужчин и женщин.
      • Боевики не оказывали медицинскую помощь, а также урезали питание.

      По его словам, 82 человека уже привлечены к уголовной ответственности.

      В Офисе генпрокурора отметили, что эти и другие факты являются серьезными нарушениями международного гуманитарного права. Их будут расследовать как на национальном уровне, так и на международном уровне. Доказательства передадут в Офис прокурора Международного уголовного суда.

      Обмен пленными 16 апреля: основное

      • Это первый обмен в 2020 году, а также первый после большого обмена 29 декабря 2019 года.
      • Украина освободила 20 своих граждан, а взамен отпустила 18 боевиков и их сторонников.
      • Среди людей, которые вернулись из подвалов боевиков, большинство являются гражданскими.
      • В списках только двое военных и милиционер, а луганские боевики отпустили только гражданских.

      Обмен пленными между Украиной и российскими наемниками: смотрите видео

       

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Офис генпрокурора Оккупированные территории Пророссийские боевики Пытки Обмен пленными
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