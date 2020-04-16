Освобожденных из плена украинцев пытали оккупанты: детали от Офиса генпрокурора
В Офисе генпрокурора 16 апреля рассказали об издевательствах и пытках украинских пленных со стороны оккупантов на Донбассе. По информации правоохранителей, боевики удерживали украинских граждан в нечеловеческих условиях. Людей регулярно пытали.
Об этом сообщил руководитель Департамента Офиса Генпрокурора Юрий Рудь в своем обращении.
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Эти преступления не имеют срока давности. Все виновные будут установлены и привлечены к ответственности,
– отметил Юрий Рудь.
Что известно о пытках украинцев в плену оккупантов
- Пророссийские наемники били украинцев током, отрубали конечности и имитировали расстрел.
- Кроме того, в этих местах содержались более 200 мужчин и женщин.
- Боевики не оказывали медицинскую помощь, а также урезали питание.
По его словам, 82 человека уже привлечены к уголовной ответственности.
В Офисе генпрокурора отметили, что эти и другие факты являются серьезными нарушениями международного гуманитарного права. Их будут расследовать как на национальном уровне, так и на международном уровне. Доказательства передадут в Офис прокурора Международного уголовного суда.
Обмен пленными 16 апреля: основное
- Это первый обмен в 2020 году, а также первый после большого обмена 29 декабря 2019 года.
- Украина освободила 20 своих граждан, а взамен отпустила 18 боевиков и их сторонников.
- Среди людей, которые вернулись из подвалов боевиков, большинство являются гражданскими.
- В списках только двое военных и милиционер, а луганские боевики отпустили только гражданских.
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