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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Звільнених з полону українців катували окупанти: деталі від Офісу генпрокурора

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      Катування бойовиками полонених українців

      В Офісі генпрокурора 16 квітня розповіли про катування та тортури українських полонених окупантами на Донбасі. За інформацією правоохоронців, бойовики утримували українських громадян у нелюдських умовах. Людей регулярно катували.

      Про це повідомив керівник Департаменту Офісу Генпрокурора Юрій Рудь у своєму зверненні.

      Актуально Україна і бойовики провели обмін полоненими: як відреагувала ОБСЄ

      Ці злочини не мають строків давності. Усі винні особи будуть встановлені і притягнуті до відповідальності,
      – наголосив Юрій Рудь.

      Що відомо про катування українців у полоні окупантів

      • Проросійські найманці били українців струмом, відрубали кінцівки та імітували розстріл.
      • Окрім того в цих місцях утримувались понад 200 чоловіків та жінок.
      • Бойовики не надавали медичну допомогу, а також урізали харчування.

      За його словами, 82 особи вже притягнуті до кримінальної відповідальності.

      В Офісі генпрокурора наголосили, що ці та інші факти є серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права. Їх розслідуватимуть як на національному рівні, так і міжнародному. Докази передадуть в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.

      Обмін полоненими 16 квітня: основне

      • Це перший обмін у 2020 році, а також перший після великого обміну 29 грудня 2019 року.
      • Україна звільнила 20 своїх громадян, а натомість відпустила 18 бойовиків та їхніх прихильників.
      • Серед людей, які повернулися з підвалів бойовиків, більшість є цивільними.
      • У списках лише двоє військових і правоохоронець, а луганські бойовики відпустили лише цивільних.

      Обмін полоненими між Україною і російськими найманцями: дивіться відео

       

      Автор: Емал Набі
      Теги: Окуповані території Офіс генпрокурора Проросійські бойовики Катування Обмін полоненими Новини України Новини політики
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