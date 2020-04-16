Звільнених з полону українців катували окупанти: деталі від Офісу генпрокурора

В Офісі генпрокурора 16 квітня розповіли про катування та тортури українських полонених окупантами на Донбасі. За інформацією правоохоронців, бойовики утримували українських громадян у нелюдських умовах. Людей регулярно катували.

Про це повідомив керівник Департаменту Офісу Генпрокурора Юрій Рудь у своєму зверненні.

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Ці злочини не мають строків давності. Усі винні особи будуть встановлені і притягнуті до відповідальності,

– наголосив Юрій Рудь.

Що відомо про катування українців у полоні окупантів

Проросійські найманці били українців струмом, відрубали кінцівки та імітували розстріл.

Окрім того в цих місцях утримувались понад 200 чоловіків та жінок.

Бойовики не надавали медичну допомогу, а також урізали харчування.

За його словами, 82 особи вже притягнуті до кримінальної відповідальності.

В Офісі генпрокурора наголосили, що ці та інші факти є серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права. Їх розслідуватимуть як на національному рівні, так і міжнародному. Докази передадуть в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.

Обмін полоненими 16 квітня: основне

Це перший обмін у 2020 році, а також перший після великого обміну 29 грудня 2019 року.

Україна звільнила 20 своїх громадян, а натомість відпустила 18 бойовиків та їхніх прихильників.

Серед людей, які повернулися з підвалів бойовиків, більшість є цивільними.

У списках лише двоє військових і правоохоронець, а луганські бойовики відпустили лише цивільних.

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