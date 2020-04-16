Звільнених з полону українців катували окупанти: деталі від Офісу генпрокурора
В Офісі генпрокурора 16 квітня розповіли про катування та тортури українських полонених окупантами на Донбасі. За інформацією правоохоронців, бойовики утримували українських громадян у нелюдських умовах. Людей регулярно катували.
Про це повідомив керівник Департаменту Офісу Генпрокурора Юрій Рудь у своєму зверненні.
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Ці злочини не мають строків давності. Усі винні особи будуть встановлені і притягнуті до відповідальності,
– наголосив Юрій Рудь.
Що відомо про катування українців у полоні окупантів
- Проросійські найманці били українців струмом, відрубали кінцівки та імітували розстріл.
- Окрім того в цих місцях утримувались понад 200 чоловіків та жінок.
- Бойовики не надавали медичну допомогу, а також урізали харчування.
За його словами, 82 особи вже притягнуті до кримінальної відповідальності.
В Офісі генпрокурора наголосили, що ці та інші факти є серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права. Їх розслідуватимуть як на національному рівні, так і міжнародному. Докази передадуть в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.
Обмін полоненими 16 квітня: основне
- Це перший обмін у 2020 році, а також перший після великого обміну 29 грудня 2019 року.
- Україна звільнила 20 своїх громадян, а натомість відпустила 18 бойовиків та їхніх прихильників.
- Серед людей, які повернулися з підвалів бойовиків, більшість є цивільними.
- У списках лише двоє військових і правоохоронець, а луганські бойовики відпустили лише цивільних.
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