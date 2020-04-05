16:00
5 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 УМЕР ИВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 УМЕР ИВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВИРУС COVID-19
      БЛОГ Наталья Кадя
      Эксперт по нейроменеджменту, коуч по развитию лидерства, партнер юридической компании Danevych. Law

      Откладываете все на потом? Рассказываем как с этим бороться

      -
      Як допомогти мозку подолати прокрастинацію / robscholtemuseum

      Проблемы с прокрастинацией есть у каждого. Это факт. Если мы работаем над чем-то другом, это автоматически означает, что игнорируем множество других дел.

      У період, коли працюємо вдома, прокрастинація стала для багатьох із нас більшою проблемою, ніж зазвичай. Розберемося?

      Читайте також: Роботу ніхто не скасовував: вісім помилок, які виникають при роботі з дому

      Кожного разу, коли перед нами з'являється завдання / задача / проєкт, до якого ми не відчуваємо натхнення, чи навіть відчуваємо відразу, мозок активує так звані "больові відчуття". Він намагається захистити нас від страждань і сигналізує про небезпеку. Це нормально.

      У відповідь на подразник – перспективу займатись марудною справою – наша свідомість намагається припинити негативну стимуляцію, перемикаючи увагу на щось інше.

      Тобто, прокрастинувати нецікаві або неприємні завдання – задача мозку. Він із нею класно може впоратися.

      Як впоратися?

      Учені з'ясували, що відчуття дискомфорту від перспективи виконувати неприємне або непотрібне завдання зникає після кількох хвилин (конкретний проміжок часу залежить від самого завдання) з того моменту, як ми починаємо працювати над ним.

      Іншими словами, у стані прокрастинації з нами відбувається наступне. Спочатку ми помічаємо щось, що може викликати в нас почуття дискомфорту від перпективи зіткнутись з тією чи іншою роботою. Ми відчуваємо дискомфорт. Потім, щоб позбутися цього відчуття ми прагнемо перемкнути увагу на щось інше. Іноді – на щось приємніше, інколи – на завдання, які не викликають негативних відчуттів.

      Ми уникаємо відчуття болю.

      У результаті ми почуваємося краще через те, що перемкнули увагу на важливіше. Собі ми говоримо: "Я не зробив того, бо був зайнятий тим-то".

      Це замкнене коло, тому що завдання саме себе не виконає, а ми будемо перемикатися на інші завдання несвідомо – не для досягення іншої мети, а для уникнення дискомфорту – це втрата часу, а значить – і можливості досягнути бажаного.

      Сьогодні розберемо просту техніку, перевага якої полягає і в можливості вирішення питання прокрастинації, і для фокусування, і для пріоритезування.

      Як допомогти мозку подолати прокрастинацію?

      Змусити себе почати робити і утримувати свідомо увагу перші хвилини.

      Техніка Помідоро ("Pomodoro" у перекладі з італійської – "помідор").

      Автор техніки Франческо Чирилло (початок 1980-х). По суті, таймер – це все, що нам знадобиться, для виконання цієї методики.

      Установіть таймер на 25 хвилин і сконцентруйтесь на виконанні лише одного конкретного завдання протягом цього часу. Ніхто і ніщо не має відволікати вас протягом 25 хвилин.

      Справа в тому, що здатність мозку концентруватися визначається саме цим проміжком часу. Це просте для нього завдання. Єдиний важливий момент – винагородіть мозок по закінченню цієї роботи: вода, шоколад, поцілунок рідних, що завгодно. Головне завдання винагороди – дозволити вашому мозку приємно відволіктися ненадовго.

      Отже, робіть короткі перерви між 25-хвилинною концентрацією, винагороджуйте мозок і долайте прокрастинацію з користю і задоволенням.

      Цікаво: Робота з дому може бути ефективною: поради від компанії Google

      Використання техніки "Помідор" дуже ефективне. Це схоже на 25-хвилинне тренування в розумовому тренажерному залі з короткими періодами відпочинку і релаксації.

      Автор: Наталья Кадя
      Теги: Новости политики Работа Публикации Психология Мозг
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 09:30 Тарифы на газ в апреле 2020: сколько заплатят украинцы
      Новини економіки 10799
      сегодня , 14:21 Пожар в Чернобыльской зоне: спасатели тушат два очага
      Новини України 5481
      сегодня , 13:01 COVID-19: статистика заболеваемости и смертности по странам
      Здорове життя 43724
      сегодня , 14:07 В Польше – уже почти 4 тысячи больных коронавирусом: умерли 84 человека
      Лікування 24121
      сегодня , 13:51 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
      Лікування 109935
      сегодня , 09:36 Тела лежат на улицах: в Эквадоре не успевают хоронить умерших от COVID-19 (фото 18+)
      Новини світу 21253
      сегодня , 12:23 Украинских врачей в Италии приветствовали песнями Русланы: видео
      Новини світу 3650
      сегодня , 12:03 В ВСУ зафиксировали 3 случая COVID-19, более 100 армейцев на самоизоляции
      Новини України 6727
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 15:52 Новости о коронавирусе 5 апреля: первая жертва во Львове, влияние пандемии на рынок труда
      Василь Денисюк
      сегодня , 08:40 Как прокачать свой английский на карантине
      Максим Сундалов
      Залиште відгук