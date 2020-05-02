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      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
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      БЛОГ Иван Примаченко
      Сооснователь образовательных курсов Prometheus

      Пандемия, карантин и неистовый стресс: как оставаться психологически здоровым?

      -
      Оставайтесь здоровыми физически и ментально
      Оставайтесь здоровыми физически и ментально / Unsplash

      Впервые в истории человечества мы столкнулись с ситуацией карантина по всему миру. Мы все оказались в условиях бешеного стресса, с которым еще никому и никогда не приходилось сталкиваться.

      На Prometheus стартує безкоштовний онлайн-курс "5 кроків до ментального здоров'я під час пандемії" дитячого і сімейного психолога, президента Асоціації дитячих аналітичних психологів неймовірної Катерина Гольцберг.

      Читайте також: Як припинити боятися майбутнього після коронавірусу

      Вперше в історії людства ми зіткнулись з ситуацією карантину по всьому світу. Ми всі опинились в умовах шаленого стресу, з яким ще нікому й ніколи не доводилось стикатись. Ми не завжди розуміємо, що відбувається з нами, та не розуміємо, що відбувається з іншими. Ми відчуваємо то страх, то захоплення, то спокійну безтурботність, то неймовірний жах, а іноді нам просто все одно. Ми не розуміємо, чому одна реакція змінюється на іншу та що з цим робити.

      В межах цього курсу ми поговоримо про тривожність, про депресію та про стадії прийняття неминучих ситуацій у нашому житті.

      Цей курс:

      – допоможе вам розібратись та зрозуміти власний психологічний стан;
      – пояснить, чим викликані ваші реакції;
      – надасть прості та зрозумілі поради й лайфхаки для підтримки самих себе та розповість, як підтримати рідних;
      – висвітлить, як зробити побут в умовах самоізоляції зручним та вийти з карантину міцною родиною;
      – допоможе визначити правила поведінки з близькими та разом розбиратися, як домовитись з дітьми, що важливо, а на що можна поки не звертати увагу;
      – допоможе навчитись бути гнучкими у наших рішеннях, стосунках та плануванні в умовах економічної кризи.

      Із задоволенням подивився сам і усіляко рекомендую вам і вашим близьким!

      Автор: Иван Примаченко
      Теги: Психология Новости Здоровье Карантин в Украине 2020 Публикации Психология семьи Депрессия Стресс
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