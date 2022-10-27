По его словам, "грешат" этим не только обычные прихожане, но и священнослужители. Об этом рассказал Папа Римский Франциск на сессии в Ватикане.

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Преступление против целомудрия

Во время своей речи он порекомендовал удалять такой контент со своего телефона, чтобы избавиться от искушений, ведь церковное учение рассматривает порнографию как преступление против целомудрия.

Также Папа Римский Франциск обратился и к священникам и монахиням. Он предупредил об опасности просмотра порнографии в Интернете, ведь это ослабляет священническое сердце.

Дьявол входит оттуда,

– сказал Папа в речи.

По его мнению, такой пикантный контент является пороком, загрязняющим чистое сердце. Поэтому те, кто принимают учение Иисуса каждый день, не должны воспринимать эту порнографическую информацию.

Последние заявления Папы Римского

Ранее Папа Римский также отреагировал на ядерный шантаж Путина. Во время утреннего выступления на еженедельной всеобщей аудиенции он назвал такие угрозы безумием.

В начале октября он призвал Путина прекратить войну "из любви к собственному народу", а Владимиру Зеленскому согласиться на переговоры. Однако он не учел современный контекст войны, ведь Путину плевать на собственный народ, а президент Украины не может согласиться на переговоры на условиях России.

Также Папа Римский назвал дочь идеолога "русского мира" Александра Дугина одной из "невинных" жертв войны. Однако посол Украины в Ватикане подчеркнул, что человека, призывающего убивать украинцев , нельзя считать "невинной" жертвой в контексте войны в Украине.

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