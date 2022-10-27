За його словами, "грішать" цим не лише звичайні прихожани, а й священнослужителі. Про це розповів Папа Римський Франциск на сесії у Ватикані.

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Злочин проти цнотливості

Під час своєї промови він порекомендував видаляти такий контент зі свого телефону, щоб позбавитися спокус, адже церковне вчення розглядає порнографію як злочин проти цнотливості.

Також Папа Римський Франциск звернувся й до священників та черниць. Він попередив про небезпеку перегляду порнографії в Інтернеті, адже це "послаблює священицьке серце".

Диявол входить звідти,
– сказав Папа у промові.

На його думку, такий пікантний контент є пороком, який забруднює чисте серце. А тому ті, хто приймають вчення Ісуса щодня, не повинні сприймати цю порнографічну інформацію.

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