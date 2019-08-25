Первый день саммита G7: Трамп и Трюдо отметили прогресс встречи

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил о прогрессе по итогам первого дня саммита G7, который объединил лидеров стран "Большой семерки" и стран партнеров за обсуждением важных тем во французском курортном городке Биаррице. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо отметил производительность первого дня саммита, который был наполнен незапланированными встречами и переговорами.

На своей странице в Twitter американский лидер отметил, что обед с президентом Франции Эммануэлем Макроном стал их лучшей встречей.

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Аналогично очень удачно прошла и встреча с мировыми лидерами. Есть прогресс!

– написал глава Белого дома.

France and President @EmmanuelMacron have done a really great job thus far with a very important G-7. Lunch with Emmanuel was the best meeting we have yet had. Likewise, evening meeting with World Leaders went very well. Progress being made! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 24, 2019

Агентство AFP со ссылкой на источник в администрации президента Франции сообщило, что Макрон и Трамп нашли "точки соприкосновения" по вопросам иранской ядерной сделки, международной торговли и других важных тем.

Как прошел первый день саммита стран G7

Лидеры стран-участниц саммита "Большой семерки" прибыли во французский курортный городок Биаррица на западном побережье страны. Практически едва сойдя с трапа самолета дипломаты погрузились в рабочий процесс. Так, президент Франции Эмманюэль Макрон выразил желание провести как можно больше встреч, чтобы сверить позиции в наиболее волнующих вопросах перед тем, как в город прилетят многочисленные представители международных организаций и лидеры приглашенных государств.

Сначала Макрон провел незапланированную вышеупомянутую встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Перед началом встречи Макрон заявил журналистам, что саммит предусматривает ряд тем, включая международные кризисы, однако он хотел бы прежде всего обсудить с американским коллегой вопросы торговли и экологии.

Трамп и Макрон во время встречи в рамках саммита "Большой семерки" / Фото: AFP

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После этого французский лидер провел еще одну незапланированную встречу – с японским премьером Синдзо Абэ, о результатах которой пока ничего не известно. Также ему удалось поговорить наедине с канцлером Германии Ангелой Меркель – это единственная встреча, которая была объявлена ​​заранее.

В то же время Макрон организовал учредительную встречу для всех европейских лидеров. Главы правительств Великобритании и Канады Борис Джонсон и Джастин Трюдо успели обменяться мнениями тет-а-тет, осудив по итогам подавления властями протестов в Гонконге и коснувшись темы пожаров в бразильской Амазонии и изменений климата в целом.



Борис Джонсон и Джастин Трюдо во время встречи на саммите G7 / Фото: Twitter

Кстати, после завершения первого дня саммита лидеров стран "Большой семерки" Джастин Трюдо также отметил, что встреча была продуктивной.

Мой приоритет в G7 – это работа с нашими союзниками для укрепления среднего класса – не только в Канаде, но и во всем мире. Мы только что завершили продуктивный первый день во Франции, решая некоторые самые большие проблемы в мире. Больше будет завтра,

– написал премьер-министр Канады.

Стоит отметить, что в начале саммита глава Европейского совета Дональд Туск единственный из всех гостей дал полноценную пресс-конференцию сразу после прибытия, обратив внимание на приоритеты встречи.

Одним из главных призывов Туска было заявление об опасности торговой войны между странами и важность избежания такого конфликта. В то же время время он прямо заявил о готовности дать ответ, если США введут повышенные пошлины на вино из Франции, как ответ на принятые там законы, о деятельности ИТ-компаний.



Дональд Туск дал пресс-конференцию по прибытии на саммит / Фото: EPA

Среди прочего была отмечена важность таких тем, как Brexit и соглашение о торговле со странами Южноамериканского общего рынка МЕРКОСУР в контексте лесных пожаров в Бразилии.

МЕРКОСУР – это союз, который объединяет пять стран Южной Америки – Бразилию, Аргентину, Уругвай, Парагвай и Венесуэлу – в общий рынок со штаб-квартирой в Монтевидео. Общая численность населения четырех стран более 270 миллионов человек. Как ассоциированные члены в союз также входят: Чили, Боливия, Перу, Колумбия и Эквадор.

Там же, на фоне публичных высказываний лидеров о возможном возобновлении сотрудничества с Россией Туск предложил пригласить на саммит G7 в 2020 году Украина в роли гостя вместо РФ.

Кроме этого японское издание Kyodo сообщило, что участники саммита "Большой семерки" во Франции обсудили возможное возвращение России к формату G8.

Издание отметило, что стороны договорились о том, что детали переговоров "никогда не будут раскрыты".



Начало саммита лидеров "Большой семерки" ознаменовала рабочий ужин / Фото: Twitter

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Итак до официального начала саммита, который ознаменовал рабочий ужин глав государств и правительств, все подошли с определенным пониманием, чего следует ожидать от коллег в ближайшее время. В воскресенье же их ждет полномасштабная работа, к которой присоединятся руководители десятка крупных международных организаций, а также лидеры шести приглашенных стран Африки, а также Австралии, Индии и Испании.

G7 и G8: что известно о международныом клубе?"Большая семерка", в которую входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, сформировалась в 1976 году. На форумах лидеров стран G7 с участием представителей Европейской комиссии обсуждали и согласовывали позиции по актуальным международным проблемам.



Россию допустили на встречи "Большой семерки" на условиях слушателя после разрушения СССР в 1991 году. Так продолжалось до 1997 года (в этот период группу называли "G7+1"). С 1997 и до 2014 группа работала как G8 ("Большая восьмерка").



В 2014 из-за военной агрессии России в отношении Украины, незаконной аннексии Крыма и войны на Донбассе, государства "Большой восьмерки" в Сочи отменили саммит, запланированный на июнь 2014 года.