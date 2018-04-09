"Піти" Уляну Супрун: кому дошкуляє не "совковими" реформами очільниця МОЗ

Пристрасті навколо в. о. міністерки охорони здоров'я Уляни Супрун не вщухають. За її відставку затято взялися парламентарі. Тільки-но розмови про медреформу трансформувалися у її старт, депутати вирішили нарешті "піти" Уляну Супрун. Причому привід тому віднайшли старезний.

Пам'ятаєте новорічний Facebook-спіч річної давнини авторства кардіохірурга Тодурова? Тоді він звинуватив Уляну Супрун, яка на той момент керувала МОЗом 4 місяці, у непрофесіоналізмі, службовому недбальстві та зриві закупівель ліків для медзакладів у 2016 році.

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На ці звинувачення МОЗ відповів, що всі препарати для Інституту серця вперше закупатимуть міжнародні організації, а не Міністерство охорони здоров'я.

Так от саме зараз той конфлікт річної давнини пригадали, дістали із шухляди та проголосували члени парламентського комітету з питань охорони здоров'я. Вони звернулись до Кабміну з проханням звільнити Супрун з посади виконувачки обов'язків міністерки.

Дуже символічно, що ця подія ледь не день у день збіглася у часі зі стартом медичної реформи, яка почалася з 2 квітня, а також із рішенням Міністерства розірвати контракт із ректоркою Національного медичного університету імені Богомольця Катериною Амосовою.

Катерина Амосова

Звісно, будь-які збіги варто вважати випадковими. Уляна Супрун – дуже незвична міністерка. Точніше, вона ж і не міністерка, а лише в.о. з 27 липня 2016-го. Понад півтора роки, уявіть собі!

Такої уваги та такого суперечливого ставлення до себе, мабуть, не переживав жоден посадовець МОЗу за історію незалежної України. По-перше, її шлях до крісла очільниці МОЗу пролягав не через парламент, як того вимагає Конституція, а через наказ уряду призначити її в.о. І от в такому непевному стані вона лишається і донині.

Найбільші антагоністи Супрун – це голова комітету з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець, екс-міністр МОЗу Олег Мусій та низка опозиційних депутатів. Медичну реформу, ініційовану Супрун, вони піддали нищівній критиці.

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Аргумент більшості її противників зазвичай звучить так: Супрун – аматорка в управлінських справах, вона іноземка і не розуміє реалій України, тож вона знищує вітчизняну систему охорони здоров'я. Прихильники старої системи не вірять в успіх слогану "Гроші ходять за пацієнтом". Мовляв, купа хороших лікарів лишаться за бортом або просто поїдуть з України.

Та найбільше нас лякають тим, що безкоштовної медицини в нас вже ніколи не буде. Мовляв у тих, в кого нема грошей, не лишиться жодних шансів на допомогу. А зараз вони є?

Ось, до речі, розлогий пост у Facebook на цю тему самої Ольги Богомолець. На її переконання, не можна скасовувати радянську соціальну модель, медицина має бути безкоштовною. І пропонує альтернативу – власний законопроект про загальнодержавне медичне страхування, яке й покриватиме витрати на лікування усіх охочих без винятку.

Ідея має право на існування, більше того, вона справді хороша. Але як на мене, вона ж не враховує реалій та менталітету українців. Модель загальнодержавного страхування навряд чи спрацює, бо медик все одно чекатиме подяки від пацієнта. Лікарі звикли, більше пацієнтів – більший прибуток. Таке життя, ми до цього звикли.

Гнів пані Богомолець не стримує. Кожен рядок її допису просякнутий таки ненавистю до МОЗу та нинішньої її очільниці. Супрун винувата у тому, що смертність в Україні збільшується, що лікарі тікають за кордон і в тому, що зменшується колективний імунітет та падає якість медичних послуг!

Мені то не привидилось? До приходу Супрун у міністерство у нас в сфері охорони здоров'я проблем не було? А населення з колись заявлених 52-х мільйонів почало скорочуватися теж лише рік тому, чи це стала тенденція, яка триває вже понад десятиріччя? А от ще – закиди в бік Супрун щодо колективного імунітету. Звідки йому взятися?

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У першу чергу причина проблеми – це недовіра населення до вакцинації. Лише за часів міністрування Богатирьової було кілька прикрих випадків після щеплення державною вакциною. Ну, і от щодо якості медичних послуг, яка нібито впала... Коли то сталося?

До речі така сама нищівна критика лунала з вуст Богомолець і на адресу Олександра Квіташвілі. Той пішов із посади, опустивши руки.

Ольга Богомолець

Пані Ольго, почуйте звичайних українців! Якісна медицина – це якісні кадри та вдячні пацієнти.

Я особисто кожен день переконуюсь у тому, що бюджетній так званій безкоштовній медицині нецікаві мої проблеми. І саме тому ми бачимо, як стрімко розвиваються мережі приватних клінік, де люди приходять за меддопомогою і платять за прайсом. Офіційно, до каси, а не пхають сором'язливо лікарю купюру у кишеню халату.

Хороший лікар має бути ситий. І лише тоді йому буде цікава доля пацієнта. Ні, в будь-якому разі я не закликаю усім дружно ходити до приватних лікарів – більшості українців це не по кишені.

Спроба цієї медреформи якраз і полягає в тому, щоб оплачувати достойно роботу справді хороших лікарів за тим самим принципом "гроші за пацієнтом".

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Нинішній Дамоклів меч, що нависнув над головою Супрун, – далеко не перший. Чесно, з ліку вже збиваюся. Але вона впевнено тримається. Напевно, сил додає і доволі потужна підтримка від прем'єра Гройсмана. Той нарешті заявив, що незабаром наважиться подати її кандидатуру на затвердження парламенту.

Ризикований крок. На посаді в.о. Супрун була і поки лишається майже недоторканою, бо парламент не призначав, зняти не зможе. А от із затвердженням може статися прокол. Чи домовляться і наберуть голосів – дуже велике питання.

Хотілося б принаймні подивитись, як далі впроваджуватиметься медреформа. Механізм же вже запущений. Сподіваюся, варто було дати їй шанс бути доведеною до кінця.