Белорусское издание "Зеркало" совместно с 24 Каналом на конкретных примерах объясняет, что украинцы имеют свою давнюю историю, рассказывает, как отдельные блага цивилизации пришли в Украину значительно раньше, чем в современную Россию, и почему эти народы веками развиваются по-разному.

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Разница между тем, как Киев и Москва вышли на ведущие роли – почти 5 веков

В Средние века было государство, которое позже стали называть Киевская Русь. Оно существовала с 9 века на территории современных Беларуси, России и Украины, а также части Польши и стран Балтии.

Но уже тогда соревновались три центра: Киев, Полоцк и Великий Новгород. Главным городом был Киев. Если верить летописи, еще в 882 году князь Олег сказал, что Киев "будет мать городам русским".

Кто является настоящей наследницей Киевской Руси: видео

С 12 века Киевская Русь постепенно распадалась на самостоятельные княжества, но Киев продолжали считать центром, а правившего там князя – главным на Руси.

Но в 1169 году Владимирский князь Андрей Боголюбский сколотил коалицию из 11 князей, с которой окружил и разгромил Киев. Он отдал город своему младшему брату, а сам вернулся к Владимиру.

В итоге единое киевское княжество разделилось на южную и северную Русь. Андрей образовал Суздальское великое княжество и сделал город Владимиром центром для всех князей.

Кстати, первое упоминание о Москве произошло лишь незадолго до этих событий в 1147-м, а Московское княжество – зависимое от Владимирского – появилось только в 1263-м. А чтобы стать самыми влиятельными в регионе, московским князьям понадобилось еще около 70 лет. Короче, разница между тем, как Киев и Москва вышли на ведущие роли в своем регионе – целых четыре с половиной века.

Почему россияне и украинцы – это не единственный народ

Владимир Путин в своих статьях заявляет, что русские и украинцы – единственный народ, наследники тысячелетней Киевской Руси. Но все совсем не так.

В середине 11 века на Киевскую Русь обрушились монголы. Более половины известных древнерусских городов разорили, и на части территории утвердилось монгольское иго.

Там продолжали править русские князья, но признавали власть хана. А тот давал им ярлыки – это документы, позволявшие властвовать. Ханы могли судить князей и их чиновников, а русские княжества выплачивали монголам налоги и участвовали в военных операциях Орды. Москва успешно встроилась в новенькую систему и победила в борьбе за ярлык на Владимирское княжество.

Современные историки говорят, что это было взаимовыгодное сотрудничество. К примеру, Москва неоднократно использовала силы монголов, чтобы победить своих соперников. Как бы там ни было, иго, которое длилось два с половиной века, не могло не повлиять на общество.

Российская государственность во многом сформировалась под влиянием монгольской деспотии и авторитаризма. В отличие от Украины она имеет мало общего с традициями Киевской Руси.

Монгольское иго не задело современную территорию Беларуси и запад Украины – Галичину, Волынь и Закарпатье. Да и другая часть Украины была во власти монголов вдвое меньше, чем территория современной России, всего 120 лет.

А потом великий князь Ольгерд присоединил ее к Великому княжеству Литовскому. Далее украинские земли развивались в европейской системе координат – сначала в Великом княжестве Литовском, затем в Польше, с их системой образования и местного самоуправления.

Да, не все было гладко. Поляки были католиками, украинцы – православными, конфликты случались, а восстание под предводительством Богдана Хмельницкого переросло в освободительную войну.

Но все же существование украинских и российских земель в разной системе координат не прошло без следа. Вот политический пример. В середине 17 века запорожских казаков приняли в подданство Российского государства – они как раз искали союзников.

Главным там был все тот же Богдан Хмельницкий, который был уверен, что украинцы будут присягать на верность царю, а тот будет защищать их от поляков и уважать права и привилегии казачества. Но посол русского царя, находившийся на церемонии, возмутился: мол, царь – самодержец и не клянется своим подданным. Хмельницкий и его соратники пошли совещаться, но в конце концов уступили.

Москва отставала от Киева в развитии

Теперь – о технологических новинках. К востоку они приходили с опозданием. Классический пример – первая печатная книга. На территории Великого княжества Литовского, куда входили Беларусь и Украина, она появилась в 1522 году.

Тогда Франциск Скорина издал в Вильнюсе "Малую подорожную книжицу". А вот на территории современной России первая такая книга появилась только сорок лет спустя. И не без участия белорусов.

В 1564 Иван Федоров и уроженец белорусского Мстиславля Петр Мстиславец издали "Апостол", а в следующем году – "Часослов". Духовенство начало их преследовать, и они были вынуждены уехать в Великое княжество Литовское.

Еще больше разницы было в появлении высшего образования. На территории Великого княжества Литовского в 1576-м появилась Острожская академия – в украинском Остроге, а через три года – Виленская академия.

1659 Киево-Могилянская Академия стала первым православным высшим учебным заведением в Восточной Европе. Двумя годами позже Львовская иезуитская коллегия стала академией со статусом университета.

А в России подобное произошло более чем через сто лет. И снова там были наши земляки. В 1678 году Симеон Полоцкий, живший в Москве, написал "Привилегий на Академию", в котором описывал структуру будущего вуза. Через два года он умер, и проект дорабатывал его ученик, он и представил его царю Федору – старшему брату будущего императора Петра I.

Царь подписал документ, но тоже скоро скончался, и открытие отложили. В итоге первый вуз появился в России только в 1687 – это была Славяно-греко-латинская академия.

Когда Украина и Россия встретились полноценно

В общем, Россия и Украина полноценно встретились только в конце 18 века. Частью империи стала Правобережная Украина, а также Волынь и Подолье. Левобережная отошла к России еще в 1667 и до поры до времени сохраняла автономию.

Но к тому моменту философия предков современных россиян и украинцев серьезно отличалась. В России существовали давние традиции деспотизма и неограниченной монархии, крепостное право и полная зависимость церкви от власти. В Украине же были традиции казацкой вольницы, а также пытались ограничить власть гетмана.

В то же время росло национальное самосознание и формирование украинской нации. Власти России понимали опасность этого процесса. Поэтому в 1878 году приняли Эмский указ, запрещавший ввозить в империю книги на украинском, печатать ею произведения, переводы и ставить представления.

Вот цитата из внутренней записки к тому указу: "Допустить обособление, путем сведения украинского говора в степень литературного языка, 13 миллионов малороссов было бы наибольшей политической неосторожностью".

В этой записке еще был интересный тезис. Якобы Россия получила преимущество над Польшей потому, что к ней отошла Украина, а если "последняя отшатнется от нас снова к полякам, настоящее величие Российского государства будет поставлено на карту".

Судя по всему, риторики 19 века официальная Москва придерживается и в начале 21-го.