Теоретически, вы можете похудеть только при помощи питания, без спорта и даже не считая калории. Другой вопрос – зачем вам такое похудение?

Как говорится: "Худая корова – еще не газель!"

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Теряйте вес без вреда для здоровья

Считать нужно и калории, и БЖУ (баланс белков, жиров и углеводов – прим. ред.).

Калории можно выбрать за один прием пищи, съев бургер и мороженное, получив абсолютно бесполезный источник быстрой энергии, неиспользованный остаток которой, пойдет в жировое депо.

А вот необходимые витамины, минералы и нутриенты брать будет уже неоткуда. И организм будет вынужден использовать внутренние ресурсы, например, мышцы, с учетом того, что вы решили ими не пользоваться.

Другое дело, если сбалансировать свой рацион по потребностям БЖУ. Похудение будет здоровым и правильным даже с минимальной активностью.

Остальным я рекомендую подключать физические нагрузки, но только в комплексе с питанием. Иначе мышцы вы прокачаете, но не увидите – они будут скрыты слоем жира.

Жир – это запасы, полученные из лишних калорий, съеденных вами. Уменьшить их можно только одним способом – создать здоровый дефицит калорий в рационе – не более 20% от суточной потребности.

А добавив спорт, вы увеличите расход энергии и ускорите похудение.

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Какие еще плюсы дают регулярные тренировки:

повышается тонус мышцформируются гармоничные пропорции;

улучшается работа кровеносной и лимфатической системы;

восстанавливается обмен веществ;

укрепляется структура костей;

активность снижает уровень гормонов стресса и стимулирует выработку серотонина – гормона счастья;

нормализуется сон – что тоже положительно сказывается на похудении.

Автор: Катя Медюшкина