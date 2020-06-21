Уменьшение жировой ткани - это медленный процесс. И в нем важное значение имеет адекватное питание и физические нагрузки.

Ви хочете схуднути швидко, на 20 кілограмів за місяць, та ще без шкоди для здоров'я? І щоб зайва вага ніколи не повернулася! А хто б не хотів... Але часто буває так, якщо ставити перед собою нереальні цілі, без досягнення результату відразу, ми розчаровуємось і відмовляємось від свого плану.

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Щодо нормалізації ваги

Мета повинна бути перш за все реалістичною, досяжною і конкретною. Тому важливо розподілити втрату зайвих кілограмів в часі.

Перший крок – це втрата від 3 до 5% вашої поточної ваги за місяць. Наприклад, якщо ви важите 136 кг, хорошим результатом буде від 4 до 6 кг.

Друга важлива вимога – швидкість схуднення не повинна призводити до погіршення здоров'я. Втрата близько 1 кг на тиждень є реалістичним очікуванням.

А якщо схуднути на 3 кг в тиждень, а цього дуже хочеться і звичайно, можна домогтися за допомогою "супер дієти" або "чудо-таблеток", проте при такому підході – буде втрата не тільки жиру. І не факт, що ваша нова вага збережеться надовго.

Треба розуміти, що зменшення жирової тканини – це повільний процес. І в ньому важливе значення має адекватне харчування і фізичні навантаження. А тому, щоб схуднути, зберегти результат і не заробити проблем зі здоров'ям, потрібно дотримуватися правильної швидкості зниження ваги. І ця швидкість – не більше 400-700 г на тиждень. А за місяць 1,6 – 2,8 кг.

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І пам'ятайте – всі ми різні, і на швидкість схуднення впливає багато факторів.

Втрата жиру – це не лінійний процес. Не потрібно чекати, що жир розтопиться швидко, як віск свічки. Схуднення вимагає часу. Треба запастися терпінням.