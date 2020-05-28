Почему украинцы стали равнодушными к реформе полиции: политолог назвал 3 причины

О реформе правоохранительной системы и вероятной отставке Авакова – в эфире программы "Политанатомия" рассказали политологи Олег Саакян, Тарас Семенюк, Тарас Загородний, экс-руководительца Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе, журналист-расследователь Дмитрий Гнап и адвокат Денис Ломанов.

Политолог Олег Саакян в эфире 24 канала объяснил, почему украинцы не требуют реформирования правоохранительной системы так активно.

Обратите внимание Отставка Авакова нас не спасет, – эксперт об изнасиловании полицейскими в Кагарлыке

Речь идет об ужасном изнасиловании полицейскими в Кагарлыке, которое произошло недавно. Эксперт назвал 3 причины, почему украинцы не так активно реагируют на это преступление.

1. Война изменила людей

По его словам, одной из причин такого отношения украинцев является война, которая продолжается еще с 2014 года.

Общество, которое было до войны, и общество, которое есть после нее, во многом отличается,

– отметил эксперт.

"Война выращивает жесткую кожу в украинском обществе. Именно поэтому любые такие ситуации мы воспринимаем немного по-другому", – добавил Саакян.

2. Старая власть провоцировала протесты

Политолог заверил, что украинцы значительно ярче и возмутительнее реагировали несколько лет назад на уголовные дела, в которых фигурировали правоохранители. В частности, речь идет о событиях во Врадиевке в 2013 году.

"Тогда это происходило на фоне преступной власти Януковича. Люди воспринимали власть крайне негативно и понимали, что их взяли в тиски бандитской системы, узурпировала власть", – сказал Саакян.

Что известно об изнасиловании во Врадиевке?Жестокий инцидент произошел 26 июня 2013 года. Тогда 3 мужчин жестоко избили и изнасиловали 29-летнюю жительницу населенного пункта. К счастью, женщина выжила и узнала своих насильников. Как оказалось, двое из них были полицейскими. Их имена – Евгений Дрыжак и Дмитрий Полищук. Третий – таксист Сергей Рябиненко.

Из-за того, что правоохранители пытались скрыть это преступление, во Врадиевке возникли массовые протесты. Люди даже взяли штурмом местный райотдел. Впоследствии насильники-полицейские получили наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с конфискацией всего имущества, а таксист Сергей Рябиненко – 11 лет с конфискацией имущества. Дрыжак и Полищук потеряли свои офицерские звания.

3. Люди доверяют новой полиции

Последняя причина равнодушия украинцев, которую назвал политолог – новая полиция. По его словам, несмотря на то, что в реформированной полиции остался тот "негатив и позорная советская практика", люди этого уже не видят.

"Уровень восприятия полиции сейчас выше. Поэтому, получается, что реформа сделала более человечным образ полиции. Это имеет и положительную сторону – люди начали ей больше доверять, и отрицательную – мы за ней не видим уродства, которое до сих пор остается в системе недореформированной полиции", – подытожил Саакян.

О различии ситуаций во Врадиевке и Кагарлыке

Политтехнолог Тарас Загородний отметил, что различие между изнасилованиями во Врадиевке и Кагарлыке большое. Он пояснил, что речь идет о реакции власти.

"Систему характеризует не ошибка, а реакция на ошибку. Тогда ту историю (во Врадиевке – 24 канал) не признавали, скрывали, не давали на нее реакции, пока не было штурма. Сейчас (в Кагарлыке – 24 канал), когда МВД не скрывает это, мужчины арестованы, находятся под следствием, возбуждено уголовное дело", – пояснил эксперт.

Интересно Геращенко заявил, что изнасилование в Кагарлыке отличается от изнасилования во Врадиевке

По его словам, именно такая реакция показывает, что "времена изменились". Он утверждал, что если бы власть все скрывала, то реакция общества была бы такой же, как в 2013 году – с протестами.

А может и жестче – потому что оружия у людей на руках очень много,

– добавил Загородний.

О политической ответственности за такие случаи

Загородный убеждал, что коллективная политическая ответственность за такие случаи не должна существовать. "Такая система существовала в СССР, когда из-за ошибки на низших уровнях – "летели головы" до заместителей министра. Эта система имеет большой недостаток – люди будут скрывать преступления, потому что они знают, что они все полетят", – пояснил политолог.

Загородний отметил, что в таком случае ответственность должен нести именно руководитель, который должен был об этом знать.

Он тоже должен нести уголовную ответственность, потому что это его подчиненные, и он должен был их контролировать. Поэтому должны быть приговоры. Что касается министра и выше – я бы очень осторожно относился к этому,

– подытожил политолог.

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►О старых полицейских

Бывшая руководительница Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе отметила, что преступления, в которых фигурируют правоохранители, случаются именно из-за плохой реформы. "Честно говоря, реформировать криминальную полицию сложнее, чем патрульную полицию. Но я скажу, что те 10 тысяч человек, которые не прошли переаттестацию, а вы знаете сколько их вернулось? Через суды вернулись 92%. А как вернулись – мы все это понимаем" – сказала Деканоидзе.

Больше о возвращении старых правоохранителей – читайте здесь

► Об ответственности Авакова по делу Шеремета

Журналист-расследователь Дмитрий Гнап считает, что полиция, изменив маршрут в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, пытается сфабриковать доказательства и поскорее завершить расследование.

"То, что сейчас следствие начало подтягивать "за уши" доказательства, подчищать то, что не было сделано или было сделано с ошибками – говорит о том, что это дело политическое. Аваков пытается сохранить свое кресло", – отметил Гнап.

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