Об этом в комментарии 24 Каналу заявил российский политолог и публицист из США Андрей Пионтковский. По его словам, российский диктатор был тогда прагматичным.

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"Он использовал этот удар по Нью-Йорку, чтобы приписать свою войну в Чечне как часть борьбы с международным терроризмом", – заявил он.

Пионтковский отметил, что вторая волна расширения НАТО была более опасна для России по поводу имперского самосознания. Но вступление стран Балтии туда было незаметным событием.

Путин полностью был готов смириться с ролью "смотрящего" за СНГ при Буше,

– рассказал российский политолог.

Публицист из США отметил, что тогда российский диктатор предоставил очень значительную помощь американцам в Афганистане.

"Американцы тогда тем самым решили вопрос безопасности России. Когда все боеспособные части были скованы в Чечне, талибы могли прорваться в Среднюю Азию", – заявил он.

По его словам, он тогда впервые поддерживал Владимира Путина, когда тот позволил американцам решить российскую военную проблему.

Пионтковский отметил, что тогда впервые в истории России кто-то смог вместо россиян своими руками сделать "грязную работу".

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Что изменило Путина

Публицист из США рассказал, что тогда состоялись две "цветные" революции – в Грузии и Украине.

"И в его мудачьем сознании это приравнялось как предательство Буша. Он был убежден, что Буш назначил его "смотрящим", – сказал он.

Андрей Пионтковский отметил, что тогда Путин не мог вообразить, что определенные внутренние процессы развиваются в Грузии и Украине, ведь эти народы не хотят быть его вассалами и не хотят "смотрящего".

"Буш-то согласен был на "смотрящего", а не украинцы", – сказал он.

Как на это реагировали политики

Российский политолог отметил, что он был одним из немногих сторонников такого поворота среди российских политиков.

По его словам, тогда большинство российского политического класса, классической российской политической элиты, было "глухо" против этой политики Владимира Путина. Мол, она ее дисциплинированно принимала, но имела внутренний антиамериканизм, замешанный, в частности, на комплексах неполноценности и поражении в холодной войне.

И этот антиамериканизм его поглотил. Это – не путинская угроза. Это – угроза достаточно органичная для российского имперского политического класса,

– сказал Андрей Пионтковский.

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