Инцидент произошел 1 августа, в 23:51 в Донецкой области. Правоохранители выяснили, что стрельбу открыл житель Кировоградской области.

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Стрельба в Чермалыке: что известно

Все началось с того, что между 46-летним мужчиной и жителями села Чермалык возник словесный конфликт. Во время ссоры мужчина достал оружие и выстрелил в землю.

В результате одна из пуль задела ногу 18-летней девушки. Пострадавшую госпитализировали в местную больницу.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Кальмиусского отдела полиции. Правоохранители продолжают работать там и устанавливают обстоятельства преступления.

По факту инцидента открыли уголовное производство по статье о хулиганстве. Злоумышленнику грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Сейчас продолжаются оперативные и следственные действия.

Стрелок может быть военным ВСУ

В то же время Klymenko Time со ссылкой на собственные источники в полиции сообщает, что стрельбу открыл военный Вооруженных сил Украины.

Военный в качестве аргумента в споре решил применить табельное оружие. Он сделал 5 выстрелов в землю из пистолета Стечкина,

– говорится в сообщении.

В результате одна из пуль срикошетила и ранила местную жительницу. Защитить ее собрались примерно 50 местных жителей. Издание добавляет, что люди забрали оружие у военного, спасать которого приехали собратья из воинской части, в которой он служит.