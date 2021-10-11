Суд уже избрал парню меру пресечения. Он будет находиться под стражей без права внесения залога.
К теме На Херсонщине заживо сожгли мужчину: подозреваемого подростка задержали
По данным следствия, мужчина был пьян и спал на обочине. Парень подошел, поджег его одежду и убежал. Пострадавший сгорел заживо.
Жестокое сожжение: что известно
- Преступление произошло в поселке городского типа Великая Александровка в Херсонской области. Погибшему был 41 год.
- Подросток, которого подозревают в убийстве, уже ранее попадал в поле зрения полиции.
- По данным "Обозревателя", у погибшего не было постоянного места работы. Он выпивал.