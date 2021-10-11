Суд уже избрал парню меру пресечения. Он будет находиться под стражей без права внесения залога.

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По данным следствия, мужчина был пьян и спал на обочине. Парень подошел, поджег его одежду и убежал. Пострадавший сгорел заживо.

Важно! Ссылаясь на собственные источники, издание "Обозреватель" сообщало, что на мужчину напало 2 несовершеннолетних.

Жестокое сожжение: что известно