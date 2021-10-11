Суд вже обрав хлопцеві запобіжний захід. Він перебуватиме під вартою без права внесення застави.

До теми На Херсонщині живцем спалили чоловіка: підозрюваного підлітка затримали

За даними слідства, чоловік був п'яним та спав на узбіччі. Хлопець підійшов, підпалив його одяг і втік. Потерпілий згорів живцем.

Жорстоке спалення: що відомо

  • Злочин стався у селищі міського типу Велика Олександрівка, що на Херсонщині. Загиблому був 41 рік.
  • Підліток, якого підозрюють у вбивстві, вже раніше потрапляв в поле зору поліції.
  • За даними "Обозревателя", у загиблого не було постійного місця роботи. Він випивав.