Суд вже обрав хлопцеві запобіжний захід. Він перебуватиме під вартою без права внесення застави.

До теми На Херсонщині живцем спалили чоловіка: підозрюваного підлітка затримали

За даними слідства, чоловік був п'яним та спав на узбіччі. Хлопець підійшов, підпалив його одяг і втік. Потерпілий згорів живцем.

Важливо! Посилаючись на власні джерела, видання "Обозреватель" повідомляло, що на чоловіка напало 2 неповнолітніх.

Жорстоке спалення: що відомо