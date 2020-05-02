Поединок Коломойский против Украины подходит к концу

Игра полностью вышла за рамки приличного и превратилась в бои без правил. План олигарха Игоря Коломойского утопить Верховную Раду в спаме поправок провалилась. Депутаты рассмотрят "антиколомойський" законопроект по особой процедуре

Це означає, що Україна виходить на фінішну пряму до отримання траншу МВФ. Про це йдеться в відеоблозі "Чесна політика" на 24 каналі.

К слову Коломойський знайшов інший спосіб, як поховати співпрацю з МФВ, – Шабунін

Наша країна повертає довіру світових інвесторів, які вже декілька місяців завмерли в очікуванні того, як Україна відповість на кинутий виклик з боку Коломойського.



Ігор Коломойський / Фото Vladyslav Sodel

Питання "Приватбанку" виникло у відносинах України і МВФ через продажність місцевих судів в нашій державі. Коли рік тому один з районних судів в Баришівці Київської області почав приймати рішення проти конкурентів авіаційного бізнесу Коломойського, це стало сигналом для МВФ: точно таким же способом він спробує повернути собі або "Приватбанк", або гроші за нього.

Це змусило МВФ шукати спосіб застрахуватися від такого сценарію, і восени 2019 року постала ідея прийняти спеціальний закон, який виводить це питання з юрисдикції українських судів.

Повторюся, якби судова система не була розбещена тим же Коломойським, сама постановка питання навіть б не виникла.

Що відомо про справу "Приватбанку"?18 грудня 2016 року уряд ухвалив рішення про націоналізацію банку через його неплатоспроможність. Таку пропозицію висунув НБУ та акціонери "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Боголюбов.



Тоді держава отримала 100% у його капіталі, а "Приватбанк" був докапіталізований на суму 116,8 мільярда гривень. У червні 2017 року уряд вирішив внести у капітал банку ще 38,5 мільярда гривень на підставі аналізу НБУ і незалежного аудитора.



Зараз "Приватбанк" звинувачує колишніх власників у шахрайстві та привласненні майже 2 мільярдів доларів. Вже у 2021 році у Лондоні почнеться повноцінний розгляд справи.

Як Коломойський намагається зірвати співпрацю з МВФ

Водночас Коломойський також не мовчав та розробив декілька сценаріїв, як зірвати співпрацю України з МВФ та зняти питання "антиколомойського" закону з порядку денного.

► По-перше, олігарх почав атаку на уряд Гончарука, щоб вибити ключового гравця в переговорах з МВФ. Була ще одна причина – восени 2019 року Міністерство фінансів передало 100% акцій "Приватбанку" в Кабінетіністрів.

Це означає, що доля численних позовів проти Коломойського в Британії, США, Ізраїлі, Швейцарії та на Кіпрі залежить від інструкцій, які акціонер в особі уряду дає менеджменту банку. Тому Коломойський розраховував отримати після Гончарука більш лояльного прем'єр-міністра, хоча, схоже, знову прорахувався.

К слову Рада розглядатиме "антиколомойський" закон за спецпроцедурою

► По-друге, Коломойський почав торпедувати закони, які є частиною зобов'язань України перед МВФ. Спочатку загальмували на декілька тижнів із законом про землю. Зрештою, його ухвалили та перейшли до закону про банк.

Люди Коломойського стали вносити спам-законопроєкти та спам-поправки через своїх депутатів, яких він контролює, їх приблизно 50 в Раді: 30 – 35 в "Слузі народу" та 15 – 20 в групі "За майбутнє", яку жартома самі депутати називають "За майбах!".

Що відомо про подання тисяч правок?До "антиколомойського" законопроєкту подали понад 16 тисяч правок. Така кількість правок – рекорд за всі часи роботи Верховної Ради України. Найбільшу кількість з них внесли Олександр Дубінський, Ольга Василевська-Смаглюк (обоє зі "Слуги народу"), Антон Поляков (позафракційний), Ірина Констанкевич і Тарас Батенко (обоє з групи "За майбутнє").



Раніше понад 4 тисячі правок депутати подали до законопроєкту про відкриття ринку землі. Через це розгляд затягнувся на декілька місяців.

У підсумку, Рада благополучно подолала цю проблему, хоча і втратила багато часу, адже довелося ухвалювати спецзакон для розгляду закону по "Приватбанку".

► Але і це не все – був ще третій сценарій для зриву співпраці з МВФ. Це почати атаку проти керівника НАБУ Артема Ситника, тим самим дратуючи міжнародних партнерів.

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За допомогою депутатів, Коломойського, Авакова та Медведчука було отримано позитивний висновок правоохоронного комітету на чолі з депутатом Монастирським (це група Авакова) підтримати закон, яким розширюють підстави для звільнення голови НАБУ.



Артем Ситник / Фото Getty images

Також група Коломойського спробувала налаштувати депутатів проти Артема Ситника, розганяючи фейк про те, що нібито глава НАБУ пішов на лікарняний з метою не допустити свого звільнення, що було неправдою.

Але миттєва реакція МВФ, який сказав, що в такому разі не буде жодних грошей, змусила відступити.

Отримавши ляпаса, депутати Коломойського не сумують. Вони будуть розганяти сигнал про "зовнішній тиск" на Україну, "втрату суб'єктності" і всесилля Сороса. Однак у практичній площині вони сфокусуються на тому, щоб збивати Ситника за допомогою аудиту, який має бути проведений за законом.

При цьому вдалося побачити ще одну цікаву сюжетну лінію – намагаючись налаштувати проти Ситника Офіс Президента, за допомогою своїх агентів впливу, Коломойський почав розганяти фейк про те, що Ситник хотів прослуховувати Банкову і що це він, мовляв, стоїть за прослушкою брата глави офісу Андрія Єрмака.



​Андрій Єрмак / Фото УП

Цю шарманку затягнув один з колишніх дипломатів Андрій Телиженко, який намагався розганяти меседжі про вплив Сороса на Україну, інтриги України проти Трампа та іншу маячню в рамках сюжетної лінії Руді Джуліані.

Якщо не станеться нічого екстраодринарного, то вже в середині травня Україна виконає всі вимоги МВФ та отримає нарешті декілька мільярдів доларів, та, що не менш важливо, заспокоїть панічні настрої серед інвесторів, які купили українські бонди – цінні папери, які котуються на біржах.

Одна з типових маніпуляцій полягає в тому, що ринок землі, незалежність НАБУ і закон про банки потрібні не самій Україні, а МВФ з метою поневолення країни. Це примітивна маніпуляція.

Чому вимоги МВФ важливі для України

Очевидно, що кредит МВФ дається на найвигідніших умовах чисто з фінансової точки зору – під найнижчий процент. А ринок землі потрібен нам, а не МВФ. Для МВФ це маяк того, що Україна буде здатна обслуговувати свої борги, розвиваючи свою економіку.

Як МВФ допоможе Україні?Володимир Зеленський раніше заявляв, що розмір першого траншу МВФ може скласти 1,7 – 2 мільярди доларів. А розмір кредитної програми має зрости з 5,5 до 8 мільярдів доларів.



У фонді гроші обіцяли перерахувати після того, як Україна виконає дві вимоги: ухвалить закони про банки та ринок землі.

Також закон про "Приватбанк" теж потрібен нам, щоб зберегти свої ж кошти, а для МВФ це гарантія, що Україна як країна не спустить їхній кредит на компенсації Коломойському. І що незалежне НАБУ буде здатне боротися з корупцією та оберігати виділені кредитором гроші.

З погляду макрофінансової ситуації, нинішній стан України стабільний. Співвідношення боргу до ВВП приблизно 50%, коли некомфотним вважається 60%.

У нас немає проблем з тим, щоб обслуговувати борги, в цьому році Україні потрібні 5 мільярдів доларів на виплати – це підйомно при золотовалютних резервах в п'ять разів більше. І з перспективою отримати 10 мільярдів від МВФ, Світового банку та Євросоюзу.

Ба більше, що за отримання грошей від нас не вимагають нічого екстраординарного, просто вести себе адекватно – почати земельну реформу в інтересах дрібних фермерів, боротися з корупцією і не розкидатися грошима в інтересах Коломойського. Адекватна ціна за доступ до додаткового ресурсу.

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І ще один парадоксальний висновок, коли олігархи кажуть, що хочуть врятувати Зеленського від диктату МВФ, насправді, це лише знижує шанси самого Зеленського на хоч якісь досягнення в економіці та соціальній політиці.

А поведінка Коломойського направлена на те, щоб зробити не просто Зеленського заручником своїх бажань, але щоб зробити саме президентство Зеленського неуспішним. У такий спосіб Коломойський є не союзником, а недругом не лише для України, але і для президента.