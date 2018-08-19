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Покончил с собой сын экс-депутата Госдумы России вместе со своей девушкой

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Роман Шингаркин совершил самоубийство
Роман Шингаркин совершил самоубийство / Фото из свободных источников

В Балашихе Московской области наложили на себя руки 25-летние Роман Шингаркин и Александра Соловьева: пара спрыгнула вместе с 14 этажа и погибла. Перед прыжком молодые люди приковали себя друг к другу наручниками и повязали на головы красные ленты.

Как сообщает Telegram-канал Mash.

Отметим, что погибший парень был сыном бывшего депутата Госдумы России Максима Шингаркина. В марте 2018 года Роман стал известен из-за своего участия в акции против коррупции на Пушкинской площади Москвы, когда залез на фонарный столб.

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Роман Шингаркін самогубство акція проти корупції Росія

Роман Шингаркин принимал участие в протестах против коррупции в России

Относительно погибшей девушки, то Александра Соловьева окончила первый курс медицинского института, ее мать работает помощником повара.

Согласно сообщению, пара готовилась к самоубийству несколько недель. Накануне молодые люди перелезли с балкона, на стенах которого оставили любовные послания.

Самогубство Шингаркіна і Соловойвої

Послание Шингаркина и Соловьевой

Роман Шингаркин оставил предсмертную записку на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Если вы читаете это, то я уже мертв. Надеюсь, что мертв. Не надо никого наказывать, виноваты только мы. Мы сами судьи. Просто грустный человек из меня вышел,
– говорится в предсмертной записке сына экс-депутата.

Также известно, что вечером 17 августа мать Соловьевой отпустила дочку на концерт группы "Аукцион" и периодически звонила девушке до самого утра. Женщина утверждает, что Александра не думала о самоубийстве. Однако, судя по записям девушки в социальной сети, она таки планировала наложить на себя руки.

С прошлой осени я начала очень жестоко биться внутри и наконец, спустя много лет, решила окончательно уйти. Я знала, что это когда-нибудь случится,
– говорится в одном из сообщений Соловьевой.

Накануне смерти она поделилась своими планами с подругой Лизой.

"Девочки вместе шли с концерта "Аукциона". Дорогой Саша подарила Лизе две книги и попросила открыть их только на следующий день. Лиза не выдержала, в книге была прощальная записка. Подруга попыталась отговорить Сашу, и вроде бы пообещала этого не делать, но утром написала, что все осталось в силе", – говорится в сообщении Telegram-канала Mash.

Подруга Александры попыталась предупредить полицию и мать девушки, но было поздно.

Загибель Шингаркіна і Соловйової
Подруга Соловьевой не успела спасти девушку от самоубийства

Теги: Жертвы Новости России Новости политики Самоубийство
Источник: 24 Канал
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