Напомним, словацкие СМИ в среду, 15 мая, сообщили о стрельбе после заседания правительства. Там отметили, что Фицо доставили в больницу.
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Реакция премьера Венгрии
Сегодня днем мировое сообщество всколыхнули новости о том, в премьер-министра Словакии Роберта Фицо стреляли после заседания правительства.
Словацкие политики шокированы покушением на Фицо. Также на этот инцидент отреагировали и в Венгрии. В частности, свой комментарий предоставил глава венгерского правительства Виктор Орбан. После услышанных новостей в своем фейсбуке премьер-министр написал сообщение, где пожелал скорейшего выздоровления Роберту Фицо.
Я глубоко шокирован услышать об ужасном нападении на моего друга Роберта Фицо. Мы молимся за его скорейшее выздоровление,
– написал он.
В каком состоянии сейчас премьер-министр Словакии
- Согласно имеющейся информации, которая начала распространяться по сети после новостей о покушении на словацкого премьера, Роберт Фицо получил огнестрельные ранения в живот и руки.
- Сначала официально состояние Фицо не комментировали, но в МИД подтвердили лишь факт ранения и покушения на премьера.
- Впоследствии у Фицо уже опубликовали информацию о том, что он находится в опасном для жизни состоянии. Там добавили, что его перевозят на вертолете в Банскую Быстрицу, поскольку в Братиславу нужно было бы слишком долго добираться. По словам представителей премьера, следующие несколько часов решающие.