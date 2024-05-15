Напомним, словацкие СМИ в среду, 15 мая, сообщили о стрельбе после заседания правительства. Там отметили, что Фицо доставили в больницу.

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Реакция премьера Венгрии

Сегодня днем мировое сообщество всколыхнули новости о том, в премьер-министра Словакии Роберта Фицо стреляли после заседания правительства.

Словацкие политики шокированы покушением на Фицо. Также на этот инцидент отреагировали и в Венгрии. В частности, свой комментарий предоставил глава венгерского правительства Виктор Орбан. После услышанных новостей в своем фейсбуке премьер-министр написал сообщение, где пожелал скорейшего выздоровления Роберту Фицо.

Я глубоко шокирован услышать об ужасном нападении на моего друга Роберта Фицо. Мы молимся за его скорейшее выздоровление,

– написал он.

В каком состоянии сейчас премьер-министр Словакии