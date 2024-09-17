Об этом сообщает Euronews. Трамп также поблагодарил всех, кто помог поймать подозреваемого.

Важно Стреляли вовсе не в Трампа: NYP о деталях нового "покушения" на политика

Трамп рассказал детали покушения на него

Трамп рассказал, что в воскресенье, 15 сентября, был на поле для гольфа, где отдыхал со своими друзьями.

"Поэтому я играл в гольф с несколькими моими друзьями. Это было воскресное утро и очень мирная, очень хорошая погода. Все было хорошо. Это было приятное место. И вдруг мы услышали выстрелы в воздух", – вспомнил Трамп.

Кандидат в президенты США не помнит, каким было количество выстрелов, вероятно, 4 – 5. По словам Трампа, нападающего первым заметил агент спецслужб. Он утверждает, что у нападавшего был автомат АК-47, а после того, как агент заметил в кустах злоумышленника, – началась стрельба.

Трамп добавил, что вместе с компанией не завершил игру, но "все-таки решили, что пора убираться оттуда". Кандидат в президенты США поблагодарил агентов и бдительного гражданского, которые помогли разыскать подозреваемого.

Напомним, что в покушении на Трампа подозревают 58-летнего Райана Уэсли Рута, который последние годы живет на Гавайях. Рут уже несколько раз привлекал к себе внимание как радикальный активист и сторонник российского вторжения в Украину. Он также пытался вступить в ряды Интернационального легиона, но ему отказывали из-за проблем с психикой.