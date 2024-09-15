О стрельбе сообщили в штабе кандидата в президенты. По словам его представителя, Трамп находится в безопасности.

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Было ли это покушение на Трампа

Как сообщает издание со ссылкой на источники, два человека перестреливались возле международного поля для гольфа Trump West Palm Beach. Сам политик не был мишенью.

Источники отметили, что Трамп никогда не был в опасности, ведь стычка произошла в районе за пределами клуба, который известен высокой преступностью.

Также Indian Observer пишет, что подозреваемого в стрельбе возле гольф-клуба Дональда Трампа задержали. В кустах рядом с местом происшествия правоохранители нашли автомат АК-47.

Напомним, что 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании в кандидата в президенты от Республиканской партии стреляли. Тогда пуля прошила верхнюю часть правого уха политика. Его доставили в больницу, где после обследования впоследствии выписали.

В результате стрельбы погиб один из зрителей, еще двое получили тяжелые ранения. Нападающим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс.