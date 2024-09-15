Про стрілянину повідомили у штабі кандидата у президенти. За словами його речника, Трамп перебуває в безпеці.

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Чи був це замах на Трампа

Як повідомляє видання із посилання на джерела, двоє людей перестрілювалися біля міжнародного поля для гольфу Trump West Palm Beach. Сам політик не був мішенню.

Джерела зауважили, що Трамп ніколи не був у небезпеці, адже сутичка відбулася в районі за межами клубу, який відомий високою злочинністю.

Також Indian Observer пише, що підозрюваного у стрілянині біля гольф-клубу Дональда Трампа затримали. У кущах поруч із місцем події правоохоронці знайшли автомат АК-47.

Нагадаємо, що 13 липня під час передвиборчого мітингу в Пенсильванії у кандидата в президенти від Республіканської партії стріляли. Тоді куля прошила верхню частину правого вуха політика. Його доправили до лікарні, де після обстеження згодом виписали.

Внаслідок стрілянини загинув один із глядачів, ще двоє отримали тяжкі поранення. Нападником виявився 20-річний Томас Метью Крукс.