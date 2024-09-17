Про це повідомляє Euronews. Трамп також подякував усім, хто допоміг спіймати підозрюваного.

Важливо Стріляли зовсім не у Трампа: NYP про деталі нового "замаху" на політика

Трамп розповів деталі замаху на нього

Трамп розповів, що у неділю, 15 вересня, був на полі для гольфу, де відпочивав зі своїми друзями.

"Тож я грав у гольф із кількома моїми друзями. Це був недільний ранок і дуже мирна, дуже гарна погода. Все було гарно. Це було приємне місце. І раптом ми почули постріли в повітря", – пригадав Трамп.

Кандидат у президенти США не пам'ятає, якою була кількість пострілів, ймовірно, 4 – 5. За словами Трампа, нападника першим помітив агент спецслужб. Він стверджує, що у нападника був автомат АК-47, а після того, як агент помітив у кущах зловмисника, – почалася стрілянина.

Трамп додав, що разом з компанією не завершив гру, але "все-таки вирішили, що час забиратися звідти". Кандидат в президенти США подякував агентам і пильному цивільному, які допомогли розшукати підозрюваного.

Нагадаємо, що у замаху на Трампа підозрюють 58-річного Раяна Веслі Рута, який останні роки живе на Гаваях. Рут уже кілька разів привертав до себе увагу як радикальний активіст і прихильник російського вторгнення в Україну. Він також намагався вступити до лав Інтернаціонального легіону, але йому відмовляли через проблеми з психікою.