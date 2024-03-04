Россиян разозлила смелость правоохранителя. Теперь стало известно, что полицейские установили обидчиков своего коллеги и сообщили им о подозрении.

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Избили, потому что не отводил глаз

История ада для сотрудника Нацполиции началась в начале полномасштабной войны. Мужчина оказался в окруженном Мариуполе. Он до последнего выполнял свои служебные обязанности.

Впрочем, впоследствии его незаконно задержали "днровцы" и отправили в Еленовскую колонию. Там его почти сразу жестоко избили, потому что во время допроса новый узник россиян отвечал на вопросы директора колонии, не отводя глаз.

Справка: После начала большой войны оккупанты использовали Волновахскую исправительную колонию №120 (Еленовскую колонию) как фильтрационный лагерь, где удерживали тысячи украинских военнопленных, работников полиции и гражданских.

Это изрядно разозлило начальника. Поэтому он отдал приказ пытать полицейского. Мужчину умышленно держали на корточках более часа и били резиновыми дубинками, если он пытался подняться. Затем заключенного перевели в дисциплинарный изолятор и почти полчаса били ногами по разным частям тела. При этом полицейского заставляли петь гимн России, кричать "слава России" и "слава "днр".

Установив детали пыток над правоохранителем, следователи сообщили его палачам о подозрении. Речь идет о начальнике Еленовской колонии, бывшем начальнике сектора по розыску Горловского райотдела расформированной милиции и двух экс-работников Государственной пенитенциарной службы в Донецкой области.

Подозреваемые в пытках полицейского / Фото Нацполиция

Замучили до смерти священника

Недавно стало известно о еще одном военном преступлении оккупантов. Оно случилось на захваченной россиянами части Херсонской области. Там враг до смерти замучил священника из поселка Каланчак. Как сообщают СМИ, речь идет о местном пасторе Степане Подольчаке. В оккупации мужчина продолжал проводить службу на украинском языке.

Несколько раз представители ФСБ вызывали священника на "разговор". От него требовали перейти в московский патриархат, однако слышали отказ.