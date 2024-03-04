Россиян разозлила смелость правоохранителя. Теперь стало известно, что полицейские установили обидчиков своего коллеги и сообщили им о подозрении.
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Избили, потому что не отводил глаз
История ада для сотрудника Нацполиции началась в начале полномасштабной войны. Мужчина оказался в окруженном Мариуполе. Он до последнего выполнял свои служебные обязанности.
Впрочем, впоследствии его незаконно задержали "днровцы" и отправили в Еленовскую колонию. Там его почти сразу жестоко избили, потому что во время допроса новый узник россиян отвечал на вопросы директора колонии, не отводя глаз.
Это изрядно разозлило начальника. Поэтому он отдал приказ пытать полицейского. Мужчину умышленно держали на корточках более часа и били резиновыми дубинками, если он пытался подняться. Затем заключенного перевели в дисциплинарный изолятор и почти полчаса били ногами по разным частям тела. При этом полицейского заставляли петь гимн России, кричать "слава России" и "слава "днр".
Установив детали пыток над правоохранителем, следователи сообщили его палачам о подозрении. Речь идет о начальнике Еленовской колонии, бывшем начальнике сектора по розыску Горловского райотдела расформированной милиции и двух экс-работников Государственной пенитенциарной службы в Донецкой области.
Подозреваемые в пытках полицейского / Фото Нацполиция
Замучили до смерти священника
Недавно стало известно о еще одном военном преступлении оккупантов. Оно случилось на захваченной россиянами части Херсонской области. Там враг до смерти замучил священника из поселка Каланчак. Как сообщают СМИ, речь идет о местном пасторе Степане Подольчаке. В оккупации мужчина продолжал проводить службу на украинском языке.
Несколько раз представители ФСБ вызывали священника на "разговор". От него требовали перейти в московский патриархат, однако слышали отказ.