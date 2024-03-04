Росіян роздратувала сміливість правоохоронця. Тепер стало відомо, що поліцейські встановили кривдників свого колеги і повідомили їм про підозру.

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Побили, бо не відводив очей

Історія пекла для співробітника Нацполіції розпочалася на початку повномасштабної війни. Чоловік опинився в оточеному Маріуполі. Він до останнього виконував свої службові обов'язки.

Втім, згодом його незаконно затримали "ДНРівці" та відправили до Оленівської колонії. Там його майже одразу жорстоко побили, бо під час допиту новий в'язень росіян відповідав на питання директора колонії, не відводячи очей.

Довідка: Після початку великої війни окупанти використовували Волноваську виправну колонію №120 (Оленівську колонію) як фільтраційний табір, де утримували тисячі українських військовополонених, працівників поліції та цивільних.

Це неабияк розізлило начальника. Тому він віддав наказ катувати поліцейського. Чоловіка умисно тримали навприсядки понад годину і били гумовими кийками, якщо він намагався піднятися. Потім в'язня перевели до дисциплінарного ізолятора і майже пів години били ногами по різних частинах тіла. При цьому поліцейського змушували співати гімн Росії, кричати "Слава Росії" та "Слава "ДНР".

Встановивши деталі тортур над правоохоронцем, слідчі повідомили його катам про підозру. Йдеться про начальника Оленівської колонії, колишнього начальника сектору з розшуку Горлівського райвідділу розформованої міліції та двох експрацівників Державної пенітенціарної служби в Донецькій області.

Підозрювані у катуванні поліцейського / Фото Нацполіція

Закатували до смерті священника

Нещодавно стало відомо про ще один воєнний злочин окупантів. Він трапився на загарбаній росіянами частині Херсонської області. Там ворог до смерті закатував священника з селища Каланчак. Як повідомляють ЗМІ, йдеться про місцевого пастора Степана Подольчака. В окупації чоловік продовжував проводити службу українською мовою.

Кілька разів представники ФСБ викликали священника на "розмову". Від нього вимагали перейти до московського патріархату, втім чули відмову.