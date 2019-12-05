Помощник депутата от "Слуги народа" Запорожец был осужден за убийство: детали

Речь идет об официально оформленном помощнике Анны Боднар – Виталии Запорожце. Ранее он был приговорен к 14 годам за решеткой за убийство милиционера.

Запорожец расстрелял начальника Калитянского поселкового отделения милиции Николая Симоненко в 2011 году. О том, что Запорожца трижды привлекали к уголовной ответственности передает "Обозреватель".

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Впрочем, обо всем по порядку. Народная избранница, у которой официально работает Запорожец – Анна Бондар. Она прошла в Раду от "Слуги народа" по 220-му мажоритарному округу в Киеве. В парламенте она является председателем подкомитета по вопросам градостроительства, благоустройства и земельных отношений в комитете по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

У депутата Бондар – два помощника-консультанты, которые работают на постоянной основе и с которыми заключен трудовой договор, то есть они получают зарплату. Один из них – Виталий Запорожец – в 2011-м году убил человека.



У Анны Бондар в помощниках судимый за убийство Виталий Запорожец

Это случилось в селе Семиполки Броварского района Киевской области. Тогда 35-летний Виталий выпивал с друзьями на летней площадке местного бара. Именно там между ним и милиционером Николаем Симоненко разгорелась ссора. Последний вроде бы сделал замечание мужчине.

После словесной перепалки Запорожец пошел домой, взял ружье, вернулся и в упор выстрелил в милиционера. После этого он скрылся с места преступления и скрывался, пока его не задержали.

На момент совершения преступления Запорожца уже дважды привлекали к уголовной ответственности. После убийства милиционера его якобы "взяла под крыло" одна из националистических политсил. Как сообщают информированные источники, активисты сделали из мужчины "борца с режимом", хотя на самом деле в основе преступления лежал бытовой конфликт.

Выдержка из материалов судебного дела

Несмотря на это суд таки вынес Запорожцу жестокий приговор. В июне 2012 года ему присудили 14 лет лишения свободы по статье "Умышленное убийство", в сентябре 2013 года Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел оставил этот приговор в силе.

Однако уже в феврале 2014-го года Виталий Запорожец оказался на свободе. Каким-то образом во время Революции Достоинства он попал в список политзаключенных, которых следовало немедленно выпустить из тюрьмы.

Впоследствии Виталия Запорожца реабилитировали как политзаключенного, а уже теперь он стал помощником парламентария от "Слуги народа".

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