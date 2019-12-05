13:05
5 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:25, 4 грудня
      Вєсті.UA
      19:37, 4 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      Помічник депутатки від "Слуги народу" Запорожець був засуджений за вбивство: деталі

      1453 Читать новость на русском
      Віталій Запорожець / "Обозреватель"

      Мовиться про офіційно оформленого помічника Ганни Боднар – Віталія Запорожця. Раніше він був засуджений до 14 років за ґратами за вбивство міліціонера.

      Запорожець розстріляв начальника Калитянського селищного відділку міліції Миколу Симоненка у 2011 році. Про те, що Запорожця тричі притягували до кримінальної відповідальності передає "Обозреватель".

      Читайте також: Не погоджуєшся із фракцією – виходь: "слугам народу" роздали етичний кодекс партії

      Втім, про все за порядком. Народна обраниця, у якої офіційно працює Запорожець, – Ганна Бондар. Вона пройшла у Раду від "Слуги народу" по 220-му мажоритарному окрузі у Києві. У парламенті вона є головою підкомітету з питань містобудування, благоустрою та земельних відносин у комітеті з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

      У депутатки Бондар – два помічники-консультанти, які працюють на постійній основі і з якими укладено трудовий договір, тобто вони отримують зарплату. Один із них – Віталій Запорожець – у 2011-му році вбив людину.


      У Ганни Бондар у помічниках судимий за вбивство Віталій Запорожець

      Це трапилося у селі Семиполки Броварського району Київської області. Тоді 35-річний Віталій випивав із друзями на літньому майданчику місцевого бару. Саме там між ним і міліціонером Миколою Симоненком розгорілася сварка. Останній начебто зробив зауваження чоловіку.

      Після словесної перепалки Запорожець пішов додому, взяв рушницю, повернувся і впритул вистрілив у міліціонера. Після цього він зник із місця злочину та переховувався поки його не затримали.

      На момент скоєння злочину Запорожця вже двічі притягували до кримінальної відповідальності. Після вбивства міліціонера його начебто "взяла під крило" одна з націоналістичних політсил. Як повідомляють інформовані джерела, активісти зробили з чоловіка "борця з режимом", хоча насправді в основі злочину лежав побутовий конфлікт.


      Витяг із матеріалів судової справи

      Попри це суд таки виніс Запорожцю жорстокий вирок. У червні 2012 року йому присудили 14 років позбавлення волі за статтею "Умисне вбивство", у вересні 2013-го Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ залишив цей вирок у силі.

      Проте вже у лютому 2014-го року Віталій Запорожець опинився на волі. Якимось чином під час Революції Гідності він потрапив до списку політв’язнів, яких слід було негайно випустити з в’язниці.

      Згодом Віталія Запорожця реабілітували як політв’язня, а вже тепер він став помічником парламентарки від "Слуги народу".

      Скандали із судимостями "слуг народу":

      • Наприкінці листопада набула розголосу інформація, що "слуга народу" Роман Іванісов мав свого часу судимість за зґвалтування неповнолітньої. Після появи та підтвердження цієї інформації нардепа виключили з фракції "Слуги народу".
      • Судимість має ще один нардеп із найбільшої парламентської фракції – Андрій Богданець. У 2015 році він жорстоко побив людину.
      Затримання Онищенка в Німеччині: проти кого свідчитиме корумпований екснардеп
      сьогодні
      4745
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Скандал Верховна Рада Кримінальні новини Вбивство
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Вищий антикорупційний суд: новий еталон справедливості чи каральна машина в руках топ-чиновників
      Ярослав Гришин 117
      сьогодні , 10:30 Нельсон Мандела – шибеник, що сколихнув світ, але так і не став щасливим
      Олесь Друкач 893
      3 грудня , 10:30 Що було першим – коньяк чи бренді? Історія легендарних напоїв
      2408
      сьогодні , 10:19 Пекло Донбасу та енергія Майдану: хто підтримує українське військо
      Євгенія Мазур 481
      сьогодні , 09:30 Як соратник Порошенка став людиною Медведчука
      Дмитро Гнап 1194
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук