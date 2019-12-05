Помічник депутатки від "Слуги народу" Запорожець був засуджений за вбивство: деталі

Мовиться про офіційно оформленого помічника Ганни Боднар – Віталія Запорожця. Раніше він був засуджений до 14 років за ґратами за вбивство міліціонера.

Запорожець розстріляв начальника Калитянського селищного відділку міліції Миколу Симоненка у 2011 році. Про те, що Запорожця тричі притягували до кримінальної відповідальності передає "Обозреватель".

Читайте також: Не погоджуєшся із фракцією – виходь: "слугам народу" роздали етичний кодекс партії

Втім, про все за порядком. Народна обраниця, у якої офіційно працює Запорожець, – Ганна Бондар. Вона пройшла у Раду від "Слуги народу" по 220-му мажоритарному окрузі у Києві. У парламенті вона є головою підкомітету з питань містобудування, благоустрою та земельних відносин у комітеті з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

У депутатки Бондар – два помічники-консультанти, які працюють на постійній основі і з якими укладено трудовий договір, тобто вони отримують зарплату. Один із них – Віталій Запорожець – у 2011-му році вбив людину.



У Ганни Бондар у помічниках судимий за вбивство Віталій Запорожець

Це трапилося у селі Семиполки Броварського району Київської області. Тоді 35-річний Віталій випивав із друзями на літньому майданчику місцевого бару. Саме там між ним і міліціонером Миколою Симоненком розгорілася сварка. Останній начебто зробив зауваження чоловіку.

Після словесної перепалки Запорожець пішов додому, взяв рушницю, повернувся і впритул вистрілив у міліціонера. Після цього він зник із місця злочину та переховувався поки його не затримали.

На момент скоєння злочину Запорожця вже двічі притягували до кримінальної відповідальності. Після вбивства міліціонера його начебто "взяла під крило" одна з націоналістичних політсил. Як повідомляють інформовані джерела, активісти зробили з чоловіка "борця з режимом", хоча насправді в основі злочину лежав побутовий конфлікт.



Витяг із матеріалів судової справи

Попри це суд таки виніс Запорожцю жорстокий вирок. У червні 2012 року йому присудили 14 років позбавлення волі за статтею "Умисне вбивство", у вересні 2013-го Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ залишив цей вирок у силі.

Проте вже у лютому 2014-го року Віталій Запорожець опинився на волі. Якимось чином під час Революції Гідності він потрапив до списку політв’язнів, яких слід було негайно випустити з в’язниці.

Згодом Віталія Запорожця реабілітували як політв’язня, а вже тепер він став помічником парламентарки від "Слуги народу".

Скандали із судимостями "слуг народу":