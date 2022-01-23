Наприкінці 2021 року, дізнавшись про виклик на допит у ДБР, Порошенко терміново вирушив за кордон. Чи у відрядження, чи на відпочинок – обидві версії майже нічим одна від одної направду не відрізняються.

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Для української феміди п'ятий президент що так, що сяк виявися недосяжним, адже перебував за кордоном.

Найм'якіший із можливих варіантів

Порошенко таки наважився 17 січня повернутись у країну, перетворивши при цьому своє повернення на справжнє політичне шоу. Він повертався в оточенні спеціально перед цим вивезених до Польщі українських журналістів та спеціально скликаних в аеропорт прихильники.

Не сталося арешту ані біля трапу літака, ані на паспортному контролі аеропорту.

Не сталося й суворого запобіжного заходу – ані заґратування, ані мільярдної застави. Суддя розмірковував 3 дні над тим, що йому робити з Порошенком.

Зрештою вирішив обрати Порошенкові найм'якіший із можливих варіантів – "особисте зобов'язання". Феміда відібрала в Порошенка закордонний паспорт і задовольнилася обіцянкою від п'ятого президента не ігнорувати всі подальші судові засідання.

Зрада чи чесне правосуддя

У судді тепер розглядатиметься "вугільна справа", за якою йому закидають "зраду держави". Мовляв, скориставшись свою владою на посаді президента Порошенко сприяв тому, щоб Україна продовжувала купувати антрацит в бойовиків, чим фактично їх фінансувала.

Припускають, що зробив таке Порошенко, щоб дати збагатитися Віктору Медведчукові.

Українці тепер переймаються питанням, а чи не було тут зради з боку судді, що він обрав Порошенкові направду такий м'який запобіжний захід?

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Звісно, я припускаю, що суддя, пам'ятав про те, як його колеги судили Юлію Тимошенко чи Юрія Луценка та чим це все для них закінчилося. Він дійсно не мав особливого бажання бути дотичним до "суду над високопосадовцем".



Суддя не хотів бути дотичним до справи Порошенка / Фото NOVYNY.LIVE

Суддя дійсно мав право "не заґратовувати Порошенка до СІЗО", бо у 2019 році Конституційний Суд скасував обов'язковість арешту обвинувачених у держзраді. Саме тому й у випадку з Порошенком арешт дійсно не був обов'язковим. Зради з боку судді тут не сталося.

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Судді не було обов'язковим і призначати Порошенкові заставу, якщо Феміда вирішила, що від неї нікуди не подінеться. Не тікатиме, ані переховуватися. Не було у судді потреби примушувати Порошенка до цього грошима, тобто заставою. Саме тому і заставу не призначили. Також зради тут немає.

Запущений судовий процес

Суддя взагалі хоча б такий обрав запобіжний захід Порошенкові. Міг би і просто відпустити, чим фактично поставив би на цій історії величезний хрест. Проте суддя не побоявся запустити судовий процес, обравши Порошенкові запобіжний захід.

П'ятий президент, а нині народний депутат Петро Порошенко, тепер офіційно перебуває у статусі обвинуваченого у держзраді і судовий процес над ним офіційно розпочато.

Те, що Порошенкові обрали м'який запобіжний захід не означає, що докази проти нього слабкі чи необґрунтовані. Це працює і дзеркально.

Якби Порошенкові обрали найжорсткіший із можливих запобіжних заходів – утримання за ґратами – це також ще не означало б, що Порошенко гарантовано винний і буде покараним.

Я взагалі маю нагадати, що ніхто зараз не вправі називати його злочинцем чи зрадником. У нас у країні діє презумпція невинуватості.

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Ми всі, Порошенко і Медведчук також за замовчуванням невинуваті абсолютно в усьому, допоки іншого не скаже суд. Допоки немає вироків Феміди, і Порошенко, і Медведчук святіші за Папу Римського. Навіть якщо всі чули телефонні розмови Медведчука з Кремлем та бойовиками.

Навіть якщо ми всі розуміємо, що збагатитися в Україні під час війни з Росією кум Володимира Путіна міг тільки маючи покровителя на найвищому рівні. З ним він точно мав би чимось ділитися, бо "за спасибо" у нас же ж нічого не роблять.



Медвечука поки не можна називати держзрадником / Фото Getty Images

Порошенка можуть засудити не тільки через держзраду

На мою думку, Порошенкові насправді не було що святкувати в ресторані. Так, він не потрапив за ґрати просто зараз, але ж судовий процес над ним запустили. У разі того, якщо суд визнає справжніми зібрані проти нього докази, то Порошенко таки ризикує за ті ґрати з рештою надовго потрапити.

Як бачимо, у нинішнього президента не бракує політичної волі відправити його за ґрати. Якщо не за держзраду, то, можливо, за економічні злочини.

Їх довести, погодьтеся, можна набагато легше. Тим більше, що п'ятий президент він, як не крути, усе таки не тільки і не стільки політик, скільки ще й бізнесмен.

З цим, я так собі думаю, важко буде сперечатися навіть найпалкішим прихильникам Порошенка. Оскільки бізнеси в Порошенка найрізноманітніші і наймасштабніші, то у разі потреби там буде не складно знайти порушення.

Питання в іншому: а чи шукатимуть? Це я повертаюся до думки, що суддя, який обирав Порошенкові запобіжний захід, направду не мав особливого бажання брати в тому участь.

Венедіктова усунулась від справи Порошенка

Президенти приходять і йдуть, але іноді вони повертаються й можуть помститися. Від цього процесу самоусунулася генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Здавалося би не було в Україні більш відданої Зеленському людини, аж тут раптом коли справа дійшла до доведення відданості на практиці, як Венедіктова десь поділася і підозру Порошенкові довелося підписувати її заступнику.

Може так статися, що кадрова проблема Зеленського масштабується у щось більше, коли він матиме бажання посадити Порошенка, але виконувати це бажання буде нікому. Усі віддані вже розбіжаться від відповідальності, а решта взагалі не поспішатимуть виконувати забаганки Зеленського.

Несправедлива судова гілка влади

Я не вірю у справедливий суд для Порошенка. Я не кажу винен він чи ні. Я кажу, що я не вірю, що судити і карати його будуть "за законом". Він може й винний, але все одно довіри вітчизняній Феміді в мене немає.

Немає довіри й слідчим та обвинуваченню. Немає віри в те, що вони у законний спосіб зможуть знайти докази провини Порошенка. Немає віри в те, що суддя неупереджено вивчить докази або визнає їх обґрунтованими призначить п'ятому президенту покарання.

Або ж суддя Порошенка виправдає, адже докази суддею визнані недостатніми у законний спосіб. От немає в те віри.

Мені це все й неважливо, бо для мене особисто будь-який вирок у справі держзради Порошенка буде "сумнівним". Я нічого з тим не можу поробити, але це моя головна претензія до Зеленського.

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Він усе ж таки не спромігся очистити судову і правоохоронну систему, щоб ті могли працювати незалежно та неупереджено. Саме тому, забігаючи наперед, я матиму сумніви у будь-якому вирокові Порошенку. Хоч виправдувальному, хоч обвинувальному.

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Навіть якщо Порошенко винний, то його все одно не покарають. Чи то судді побояться те зробити, чи то відкупиться він від тих суддів та експертів, які вивчатимуть зібрані проти нього докази. Чи слідчі зберуть докази у такий спосіб, щоб у суді одразу "розвалитися".

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Головна моя претензія до Зеленського – він також не спромігся очистити судову сферу та перезавантажити правоохоронну систему. Він залишив її старою, сподіваючись, напевно, нею вручну керувати.

Вона не керована, адже живе своїм життям і за своїми правилами та цінностями. Відповідно й функціонує вона точно не так, яка то мало би бути. Відповідно і вироків від неї чесних і справедливих годі й чекати.