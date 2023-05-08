Смертельное событие произошло в селе Мусийки Иванковской общины. В частном доме произошел пожар.

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В доме находились 6 детей

В момент пожара в доме находился отец с шестью несовершеннолетними детьми. К сожалению, 7-летняя девочка умерла от отравления угарным газом.

В полиции сказали, что предварительно вероятной причиной пожара является неисправность электросети. На месте работают полиция и спасатели, чтобы провести дальнейшее расследование и помочь другим членам семьи.

Напомним, что недавно из-за российских обстрелов возник ряд пожаров в столице.

Что известно о пожарах в Киеве

Ночью 8 мая Киевскую область атаковали "Шахиды". Хотя силы ПВО сбили все вражеские БПЛА, из-за падения обломков в городе возникли пожары. В частности: