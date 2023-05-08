Смертельна подія сталася в селі Мусійки Іванківської громади. У приватному будинку трапилась пожежа.
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У будинку перебували 6 дітей
На момент пожежі у будинку перебував батько з шістьма неповнолітніми дітьми. На жаль, 7-річна дівчинка померла від отруєння чадним газом.
У поліції сказали, що попередньо ймовірною причиною пожежі є несправність електромережі. На місці працюють поліція та рятувальники, щоб провести подальше розслідування та допомогти іншим членам родини.
Нагадаємо, що нещодавно через російський обстріл виникли низка пожеж у столиці.
Що відомо про пожежі у Києві
Вночі 8 травня Київську область атакували "Шахіди". Хоч сили ППО збили усі ворожі БпЛА, через падіння уламків у місті виникли пожежі. Зокрема:
- У Шевченківському районі Києва унаслідок падіння уламків на двоповерхову будівлю, пошкодило газову трубу високого тиску. Через це виникло горіння газового факела.
- У Святошинському районі уламки безпілотника спричинили займання автомобіля. Також за свідченнями очевидців, пошкоджений будинок. Внаслідок падіння уламків 1 людина постраждала;
- Також уламки в Солом'янському районі пошкодили резервуар з паливом, місткість якого 10 тонн. Це спричинило витік пального, на місце вирушили рятувальники. Пожежі вдалось уникнути.