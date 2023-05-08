Смертельна подія сталася в селі Мусійки Іванківської громади. У приватному будинку трапилась пожежа.

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У будинку перебували 6 дітей

На момент пожежі у будинку перебував батько з шістьма неповнолітніми дітьми. На жаль, 7-річна дівчинка померла від отруєння чадним газом.

У поліції сказали, що попередньо ймовірною причиною пожежі є несправність електромережі. На місці працюють поліція та рятувальники, щоб провести подальше розслідування та допомогти іншим членам родини.

Нагадаємо, що нещодавно через російський обстріл виникли низка пожеж у столиці.

Що відомо про пожежі у Києві

Вночі 8 травня Київську область атакували "Шахіди". Хоч сили ППО збили усі ворожі БпЛА, через падіння уламків у місті виникли пожежі. Зокрема: