Фигуранты стрельбы в Мукачево, которая была в 2015 году, сдались закарпатским правоохранителям. Однако продолжение по этому делу заканчивается через несколько дней, 16 августа.

Роман Стойка ("Честный") и Руслан Каганец ("Комендант") вместе с адвокатом добровольно явились в правоохранительные органы Закарпатья. Об этом сообщает местное издание "Закарпатье онлайн".

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Суд избрал им меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, но только на 2 дня, потому что 16 августа истекает срок досудебного расследования в рамках уголовного производства. Правоохранительные органы не подали ходатайство о его продлении.

Роман Стойка в фейсбуке накануне написал, что они возвращаются в Закарпатье и предупредил, что их там могут убить.

Перестрелка в Мукачево: что нужно знать

Летом 2015 года бойцы "Правого сектора" должны были встретиться с представителями экс-регионала Михаила Ланьо в спорткомплексе "Антарес". Больше 20 человек из "Правого сектора" прибыли на четырех джипах в указанное место. Они попросили охранника, вызвать Ланьо, но, после словесной перепалки, выстрелили охраннику в голову.

На место прибыла полиция. В ходе переговоров начальнику полиции поставили ультиматум сдать оружие. Когда он отказался, началась стрельба. Бойцы "Правого сектора" стреляли в воздух, взорвалась дымовая шашка. Джипы протаранили УАЗ правоохранителей и началось преследование. Во время погони 3 машины провоохранителей уничтожили, а колонна джипов "Правого сектора" прорвалась в район Красной горы.

В результате перестрелки двое представителей "Правого сектора" погибли, четверо полицейских получили ранения.