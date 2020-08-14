Фігуранти стрілянини у Мукачеві, яка була у 2015 році, здались закарпатським правоохоронцям. Однак продовження за цією справою закінчується через кілька днів, 16 серпня.

Роман Стойка ("Чесний") та Руслан Каганець ("Комендант") разом із адвокатом добровільно з'явилися в правоохоронні органи Закарпаття. Про це інформує місцеве видання "Закарпаття онлайн".

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Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, але тільки на 2 дні, тому що 16 серпня закінчується термін досудового розслідування в рамках кримінального провадження. Правоохоронні органи не подали клопотання про його продовження.

Роман Стойка у фейсбуці напередодні написав, що вони повертаються у Закарпаття і попередив, що їх там можуть вбити.

Перестрілка в Мукачеві: що треба знати

Влітку 2015 року бійці "Правого сектору" мали зустрітись із представниками ексрегіонала Михайла Ланьо у спорткомплексі "Антарес". Понад 20 людей із "Правого сектору" прибули на чотирьох джипах у зазначене місце. Вони попросили охоронця, викликати Ланьо, але, після словесної перепалки, вистрілили охоронцю в голову.

На місце прибула поліція. В ході переговорів начальнику поліції поставили ультиматум здати зброю. Коли він відмовився, почалася стрілянина. Бійці "Правого сектору" стріляли в повітря, вибухнула димова шашка. Джипи протаранили УАЗ правоохоронців та почалось переслідування. Під час погоні 3 машини провоохоронців знищили, а колона джипів "Правого сектора" прорвалась в район Червоної гори.

У наслідку перестрілки двоє представників "Правого сектору" загинули, четверо поліцейських отримали поранення.