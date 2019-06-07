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      Правоохранителям устроили тотальные проверки: отстранили уже 10 начальников

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      От службы отстранили 10 начальников полиции
      От службы отстранили 10 начальников полиции / Нацполиция

      Территориальным подразделениям полиции устроили масштабные проверки. По их результатам 10 начальников отделов полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей.

      Проверки состоялись в полицейских подразделениях различных регионов государства, об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел на своей странице в Facebook.

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      Начальников отстранили по приказу главы Национальной полиции Украины Сергея Князева. По результатам проверок назначили служебные расследования.

      Они понесут строгую дисциплинарную ответственность. Пребывания работника полиции на службе в состоянии алкогольного опьянения, пьянство на службе, управление транспортным средством – собственным или служебным – в состоянии алкогольного опьянения, – безальтернативное увольнение из органов полиции,
      – отметил заместитель главы ведомства Игорь Клименко.

      По результатам проверок назначили служебные расследования.

      В Переяславе-Хмельницком 31 мая из огнестрельного оружия попали в голову 5-летнему мальчику. Ребенок получил сложнейшее ранение – Кирилл умер 3 июня несмотря на усилия медиков. В преступлении подозревают двух местных полицейских, которые в тот момент были пьяными и решили пострелять по жестянкам.

      За убийство вероятно пьяными полицейскими 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком глава полиции Киевской области Дмитрий Ценового подал рапорт об отставке. Зато национальная полиция уже назначила его главой полицейских в составе операции Объединенных сил. Отстранили также местных руководителей полиции.

      Кого подозревают в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова?Подозревают, что в ребенка стреляли 2 пьяных полицейских – старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько. Их задержали и арестовали. Следователи не исключают, что застрелить маленького Кирилла мог и 14-летний сын подозреваемого Петровца.

      Сами же подозреваемые убеждали, что мальчик поскользнулся и упал. Врачи же сообщили, что у ребенка был полностью раздроблен череп из-за пулевого ранения. Вытащить пуля так и не смогли, и 3 июня мальчик умер. 5 июня в Переяславе-Хмельницком состоялись похороны Кирилла.

      Подозреваемым уже избрали меру пресечения – 60 дней без права внесения залога. По статье умышленное убийство малолетнего ребенка обоим правоохранителям грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Полиция Убийство мальчика в Переяславе-Хмельницком Сергей Князев Министерство внутренних дел
      Источник: 24 канал
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