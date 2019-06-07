Правоохранителям устроили тотальные проверки: отстранили уже 10 начальников

Территориальным подразделениям полиции устроили масштабные проверки. По их результатам 10 начальников отделов полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Проверки состоялись в полицейских подразделениях различных регионов государства, об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел на своей странице в Facebook.

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Начальников отстранили по приказу главы Национальной полиции Украины Сергея Князева. По результатам проверок назначили служебные расследования.

Они понесут строгую дисциплинарную ответственность. Пребывания работника полиции на службе в состоянии алкогольного опьянения, пьянство на службе, управление транспортным средством – собственным или служебным – в состоянии алкогольного опьянения, – безальтернативное увольнение из органов полиции,

– отметил заместитель главы ведомства Игорь Клименко.

По результатам проверок назначили служебные расследования.