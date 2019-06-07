Правоохоронцям влаштували тотальні перевірки: відсторонили вже 10 начальників

Територіальним підрозділам поліції влаштували масштабні перевірки. За їхніми результатами 10 начальників відділів поліції відсторонили від виконання службових обов’язків.

Перевірки відбулися в поліцейських підрозділах різних регіонів держави, про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ на своїй сторінці у Facebook.

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Начальників відсторонили за наказом голови Національної поліції України Сергія Князєва. За результатами перевірок призначили службові розслідування.

Вони понесуть сувору дисциплінарну відповідальність. Перебування працівника поліції на службі в стані алкогольного сп’яніння, пияцтво на службі, управління транспортним засобом – власним чи службовим – в стані алкогольного сп’яніння, – безальтернативне звільнення з органів поліції,

– зазначив заступник глави відомства Ігор Клименко.

За результатами перевірок призначили службові розслідування.