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      Правоохоронцям влаштували тотальні перевірки: відсторонили вже 10 начальників

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      Від служби відсторонили 10 начальників поліції
      Від служби відсторонили 10 начальників поліції / Нацполіція

      Територіальним підрозділам поліції влаштували масштабні перевірки. За їхніми результатами 10 начальників відділів поліції відсторонили від виконання службових обов’язків.

      Перевірки відбулися в поліцейських підрозділах різних регіонів держави, про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: Князєв пояснив, чому не пішов з посади голови Нацполіції після вбивства дитини під Києвом

      Начальників відсторонили за наказом голови Національної поліції України Сергія Князєва. За результатами перевірок призначили службові розслідування.

      Вони понесуть сувору дисциплінарну відповідальність. Перебування працівника поліції на службі в стані алкогольного сп’яніння, пияцтво на службі, управління транспортним засобом – власним чи службовим – в стані алкогольного сп’яніння, – безальтернативне звільнення з органів поліції,
      – зазначив заступник глави відомства Ігор Клименко.

      За результатами перевірок призначили службові розслідування.

      У Переяславі-Хмельницькому 31 травня із вогнепальної зброї поцілили у голову 5-річному хлопчику. Дитина отримала надважке поранення – Кирило помер 3 червня попри зусилля медиків. В злочині підозрюють двох місцевих поліцейських, які у той момент були п'яними і вирішили постріляти по бляшанках.

      Через вбивство ймовірно п’яними поліцейськими 5-річного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому голова поліції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку. Натомість Національна поліція уже призначила його головою поліцейських у складі операції Об'єднаних сил. Відсторонили також місцевих керівників поліції

      Цого підозрюютьу вбивстві 5-річного Кирила Тлявова?Підозрюють, що у дитину стріляли 2 п'яних поліцейських – старший сержант Володимир Петровець та лейтенант Іван Приходько. Їх затримали та арештували. Слідчі не виключають, що застрелити маленького Кирила міг і 14-річний син підозрюваного Петровця.

      Самі ж підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся та впав. Лікарі ж повідомили, що у дитини було повністю роздроблено череп через кульове поранення. Витягнути кулю так і не змогли, і 3 червня хлопчик помер. 5 червня у Переяславі-Хмельницькому відбувся похорон Кирила.

      Підозрюваним уже обрали запобіжний захід – 60 днів без права внесення застави. За статтею про умисне вбивство малолітньої дитини обом правоохоронцям загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

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      Теги: Новини політики Новини України Поліція Міністерство внутрішніх справ Сергій Князєв Вбивство хлопчика в Переяславі-Хмельницькому
      Джерело: 24 канал
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