Прекращение действия Договора о дружбе с Россией – еще не полный разрыв с агрессором, – эксперт

Прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией нельзя считать полным разрывом отношений с Россией. Москва может в ответ сделать все, что угодно. Но не сейчас.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Петр Олещук.

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Полным разрывом отношений с Россией будет прекращение дипломатических отношений, не говоря уже об официальном объявлении войны. А прекратив действие договора о дружбе, мы просто избегаем шизофренической ситуации, когда Украина одновременно воюет с Россией, а при этом имеет с ней "дружбу". Объективно этот договор прекратил свое действие в марте 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и затем оккупировала часть Донбасса. Чем и нарушила этот договор,

– отметил Петр Олещук.

В этом случае, считает политолог, Кремль будет действовать по ситуации. Как в случае с санкциями – в Москве долго ждали, прежде чем ввели антиукраинские санкции в ответ на наши. И на расторжение договора о дружбе могут отреагировать тогда, когда Кремлю это потребуется. К примеру, перед выборами в Украине. При этом, по словам Олещука, на ситуацию в Азовском море это также не повлияет. Там действуют другие договоры. Но расторжение договора о дружбе может стать дополнительным фактором. Россия может это использовать для усиления агрессии.

Напомним, 6 декабря Верховная Рада поддержала проект закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. За это решение с технико-юридическими правками проголосовали 277 нардепов. 108 нардепов из фракции БПП, 72 – из фракции "Народный фронт", 34 – внефракционных, 17 представителей "Самопомичи" и 16 – от "Батькивщины". Зато не голосовала в полном составе фракция "Оппозиционный блок", из группы "Воля народа" "за" были 6 депутатов, а из группы "Возрождение" – 4 парламентария.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявлял, что Украина в ближайшее время хочет разорвать около 40 соглашений с Россией. К примеру, рассматривается возможность расторжения соглашения с Кремлем о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Что известно о Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ?​

Это соглашение между Украиной и Российской Федерацией, в котором закрепляются принцип стратегического партнерства, признание нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимные обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. Договор был подписан в Киеве 31 мая 1997 года Президентом Украины Леонидом Кучмой и Президентом Российской Федерации Борисом Ельциным. Фактически договор действует, но аннексия Крыма Россией и начало военной интервенции на Донбассе ставит под сомнение выполнение этого договора со стороны России как политически, так и практически.



В январе 2018 года в Госдуме РФ заявили, что хотят денонсировать договор о дружбе РФ и Украины в части признания границ.



17 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении действия договора о дружбе с Россией на следующие 10 лет. А 3 декабря он внес в Верховную Раду законопроект №0206 о прекращении действия настоящего договора. Законопроект был отмечен как неотложный, а это значит, что после завершения предварительного рассмотрения его должны были включить в повестку дня ближайшего пленарного заседания ВР и рассмотреть вне очереди.