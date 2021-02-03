В США в рамках расследования дела о детской порнографии ФБР пыталось обыскать дом. В результате чего 2 агенты в штате Флорида были убиты.

Источник: Associated Press

В то же время еще несколько сотрудников ФБР пострадали.

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Инцидент произошел в пригороде Форт-Лодердейл Санрайз. Собеседник издания рассказал, что 3 агенты прибыли к дому с федеральным ордером на обыск.

Работники ФБР расследовали дело о насильственных преступлениях в отношении детей, по прибытии к дому они были ранены.

Подозреваемый забаррикадировался в доме, потом – умер во время противостояния с правоохранителями. В то же время собеседник отметил, что официальная причина смерти еще не установлена.

Двое из раненых агентов госпитализировали, они находятся в стабильном состоянии.

Обратите внимание! В настоящее время имена погибших агентов разглашать не будут. В то же время имя подозреваемого тоже не будет оглашаться, пока не будет уведомлена его семья.