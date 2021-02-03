Прибыли с ордером на обыск: в США убили двух агентов ФБР
В США в рамках расследования дела о детской порнографии ФБР пыталось обыскать дом. В результате чего 2 агенты в штате Флорида были убиты.
Источник: Associated Press
В то же время еще несколько сотрудников ФБР пострадали.
К теме Открыл огонь по детям: в США – ужасная стрельба из погибших
Инцидент произошел в пригороде Форт-Лодердейл Санрайз. Собеседник издания рассказал, что 3 агенты прибыли к дому с федеральным ордером на обыск.
Работники ФБР расследовали дело о насильственных преступлениях в отношении детей, по прибытии к дому они были ранены.
Подозреваемый забаррикадировался в доме, потом – умер во время противостояния с правоохранителями. В то же время собеседник отметил, что официальная причина смерти еще не установлена.
Двое из раненых агентов госпитализировали, они находятся в стабильном состоянии.
Поделиться новостью