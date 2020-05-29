Белых репортеров, работавших рядом, правоохранители не трогали, отметили в CNN.

Актуально Резонансное убийство в Миннеаполисе: в городе ввели режим чрезвычайной ситуации

На Оскара Хименеза надели наручники прямо во время ведения репортажа. Оператор продолжил съемку, тогда задержали и его. Позже к этой компании присоединился и продюсер CNN.

В CNN не видят смысла в действиях полиции

В редакции остро осудили ситуацию, отметив, что не видят в действиях полиции никакого смысла.