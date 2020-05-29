Протесты в Миннеаполисе: темнокожего журналиста CNN задержали в прямом эфире
В США продолжаются протесты, которые вспыхнули после смерти задержанного полицией Джорджа Флойда. В Миннеаполисе попал под руку копам темнокожий журналист CNN. Его, оператора и продюсера арестовали в прямом эфире.
Белых репортеров копы не трогали
Белых репортеров, работавших рядом, правоохранители не трогали, отметили в CNN.
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На Оскара Хименеза надели наручники прямо во время ведения репортажа. Оператор продолжил съемку, тогда задержали и его. Позже к этой компании присоединился и продюсер CNN.
В CNN не видят смысла в действиях полиции
В редакции остро осудили ситуацию, отметив, что не видят в действиях полиции никакого смысла.
Убийство полицейскими Джорджа Флойда и протесты против расизма
- Полицейские задержали темнокожего Джорджа Флойда 25 мая якобы за то, что он пытался расплатиться фальшивым чеком.
- Во время задержания один из полицейских начал душить Флойда, встав ему коленом на шею.
- Мужчина говорил, что не может дышать и просил не душить его.
- Отпустили мужчину, когда он был без сознания. Его госпитализировали, однако в больнице Флойд умер.
- Сейчас 4 полицейских, участвовавших в задержании Флойда, уволили со службы. Дело начало расследовать ФБР.
- Миннеаполис, Лос-Анджелес и Мемфис охватили массовые протесты.
- В Миннеаполисе сообщили об одной жертве массовых акций – мужчину застрелили. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.
- В Луисвилле, Кентукки, во время протестов обстреляли семерых человек, двое прооперированы.