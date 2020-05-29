У США тривають протести, які спалахнули після смерті затриманого поліцією Джорджа Флойда. У Міннеаполісі потрапив під руку копам темношкірий журналіст CNN. Його, оператора та продюсера заарештували у прямому ефірі.

Білих репортерів копи не чіпали

Білих репортерів, що працювали поруч, правоохоронці не чіпали, зазначили у CNN

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На Оскара Хіменеза надягнули наручники просто під час ведення репортажу. Оператор продовжив зйомку, тоді затримали і його. Згодом до цієї компанії приєднався і продюсер CNN.

У CNN не бачать сенсу у діях поліції

У редакції гостро засудили ситуацію, зазначивши, що не бачать у діях поліції жодного сенсу.

A black reporter from CNN was arrested while legally covering the protests in Minneapolis. A white reporter also on the ground was not. https://t.co/GcfwEvyYQC pic.twitter.com/Mg4ZwKIuKt — CNN (@CNN) May 29, 2020

Вбивство поліцейськими Джорджа Флойда та протести проти расизму