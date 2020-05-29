Протести у Міннеаполісі: темношкірого журналіста CNN затримали у прямому ефірі
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У США тривають протести, які спалахнули після смерті затриманого поліцією Джорджа Флойда. У Міннеаполісі потрапив під руку копам темношкірий журналіст CNN. Його, оператора та продюсера заарештували у прямому ефірі.
Білих репортерів копи не чіпали
Білих репортерів, що працювали поруч, правоохоронці не чіпали, зазначили у CNN.
Актуально Резонансне вбивство у Міннеаполісі: у місті ввели режим надзвичайної ситуації
На Оскара Хіменеза надягнули наручники просто під час ведення репортажу. Оператор продовжив зйомку, тоді затримали і його. Згодом до цієї компанії приєднався і продюсер CNN.
У CNN не бачать сенсу у діях поліції
У редакції гостро засудили ситуацію, зазначивши, що не бачать у діях поліції жодного сенсу.
Вбивство поліцейськими Джорджа Флойда та протести проти расизму
- Поліцейські затримали темношкірого Джорджа Флойда 25 травня нібито за те, що він намагався розрахуватися фальшивим чеком.
- Під час затримання один з поліцейських почав душити Флойда, ставши йому коліном на шию.
- Чоловік казав, що не може дихати та просив не душити його.
- Відпустили чоловіка, коли він був непритомним. Його госпіталізували, однак у лікарні Флойд помер.
- Наразі 4 поліцейських, які брали участь у затриманні Флойда, звільнили зі служби. Справу почало розслідувати ФБР.
- Міннеаполіс, Лос-Анджелес та Мемфіс охопили масові протести.
- У Міннеаполісі повідомили про одну жертву масових акцій – чоловіка застрелили. У місті ввели режим надзвичайної ситуації.
- У Луїсвіллі, Кентуккі, під час протестів обстріляли сімох людей, двоє – прооперовані.