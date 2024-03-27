Такое мнение 24 Канала высказал генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун, заметив, что даже так российскому диктатору никто не поверит. Он понимает, но не хочет признавать реальность.

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Зацикленность на Украине

Путин понимает все, что произошло в теракте под Москвой, но он не хочет этого видеть. Ему политически выгодно продолжать свою пропагандистскую антиукраинскую риторику.

Путин просто зациклен на Украине. Это как раз признаки психологического комплекса. Ему нужен психиатр. Я имею впечатление, что он ведет все к тому, чтобы быть невменяемым, потому что есть вещи, которые лежат на поверхности и на них надо четко реагировать,

– заявил генерал-майор СБУ в запасе.

Другая версия

По словам Ягуна, существует версия, что российские власти хотят возобновить международное сотрудничество по борьбе с терроризмом, используя ИГИЛ.

"Они говорят, что, мол, террористы активизировались, им надо вновь сотрудничать, нужно забыть Украину, это "семейное дело". Но даже на этом фоне, кто будет общаться с лидером государства, которое отвергает очевидные вещи?", – заметил генерал-майор СБУ в запасе.

Российская власть попыталась использовать Украину и понимая, что мир это не воспринимает, начала в очередной раз работать на внутреннюю аудиторию.

Пропаганда Путина относительно теракта в "Крокус Сити Холл"