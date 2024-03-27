Таку думку 24 Каналу висловив генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун, зауваживши, що навіть так російському диктатору ніхто не повірить. Він розуміє, але не хоче визнавати реальність.

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Зацикленість на Україні

Путін розуміє все, що відбулось у теракті під Москвою, але він не хоче цього бачити. Йому політично вигідно продовжувати свою пропагандистську антиукраїнську риторику.

Путін просто зациклений на Україні. Це якраз є ознаки психологічного комплексу. Йому потрібен психіатр. Я маю враження, що він веде все до того, щоб бути неосудним, тому що є речі, які лежать на поверхні й на них треба чітко реагувати,

– заявив генерал-майор СБУ в запасі.

Інша версія

За словами Ягуна, існує версія, що російська влада хоче відновити міжнародну співпрацю по боротьбі з тероризмом, використовуючи ІДІЛ.

"Вони говорять, що, мовляв, терористи активізувалися, їм треба знов співпрацювати, потрібно забути Україну, це "сімейна справа". Але навіть на цьому фоні, хто буде спілкуватися з лідером держави, яка відкидає очевидні речі?", – зауважив генерал-майор СБУ в запасі.

Російська влада спробувала використати Україну і розуміючи, що світ це не сприймає, почала в черговий раз працювати на внутрішню аудиторію.

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