Таку думку 24 Каналу висловив генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун, зауваживши, що навіть так російському диктатору ніхто не повірить. Він розуміє, але не хоче визнавати реальність.
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Зацикленість на Україні
Путін розуміє все, що відбулось у теракті під Москвою, але він не хоче цього бачити. Йому політично вигідно продовжувати свою пропагандистську антиукраїнську риторику.
Путін просто зациклений на Україні. Це якраз є ознаки психологічного комплексу. Йому потрібен психіатр. Я маю враження, що він веде все до того, щоб бути неосудним, тому що є речі, які лежать на поверхні й на них треба чітко реагувати,
– заявив генерал-майор СБУ в запасі.
Інша версія
За словами Ягуна, існує версія, що російська влада хоче відновити міжнародну співпрацю по боротьбі з тероризмом, використовуючи ІДІЛ.
"Вони говорять, що, мовляв, терористи активізувалися, їм треба знов співпрацювати, потрібно забути Україну, це "сімейна справа". Але навіть на цьому фоні, хто буде спілкуватися з лідером держави, яка відкидає очевидні речі?", – зауважив генерал-майор СБУ в запасі.
Російська влада спробувала використати Україну і розуміючи, що світ це не сприймає, почала в черговий раз працювати на внутрішню аудиторію.
Пропаганда Путіна щодо теракту у "Крокус Сіті Холл"
- Через кілька днів після теракту під Москвою Алєксандр Лукашенко заявив, що стрільці спочатку хотіли втекти до Білорусі, а не до України. Така заява підірвала наратив Кремля та показала провал комунікації Владіміра Путіна з його оточенням.
- Журналісти Bloomberg, поспілкувавшись з людьми, які мають тісні зв'язки з Кремлем, зазначили, що немає доказів причетності України. Попри це, Путін продовжує свою антиукраїнську пропаганду.
- Володимир Зеленський прокоментував чергову цинічну заяву Путіна, в якій він знову намагався звинуватити Україну у теракті під Москвою. Він заявив, що "Путін говорив сам із собою" та назвав його "цинічною істотою".