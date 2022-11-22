На эту застенку в Херсоне натолкнулись СБУ и Нацполиция во время фильтрационных мероприятий. До начала полномасштабной войны это здание было офисным центром, но после 24 февраля там обустроилась российская ФСБ. Оккупанты организовали в подвале застенку – там нашли многочисленные орудия пыток и находят следы преступлений до сих пор.

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Люди чеканили на стенах просьбу к Богу: какие жуткие находки обнаружили в пыточной

Известно, что в эту пыточную россияне упекли несовершеннолетних детей, которые в начале полномасштабного вторжения сорвали их триколор на набережной. Также там обнаружили стул и палку – к стульчику жертву привязывали стяжками и начинали бить пластиковыми палками, которые не оставляют синяков.

Там не было никаких условий для нормальной жизни. На стене была всего одна батарея центрального отопления и предназначалась она не для обогрева – к ней приковывали людей наручниками. Людей так держали неделями. Согласно данным следователей, в этой застенке содержали около полусотни херсонцев. Кого-то за проукраинскую позицию, а кого-то в обмен на денежное вознаграждение. Некоторые местные сдавали людей за личные обиды. Некоторые находились там неделями, а некоторые – месяцы.

Пленных избивали и не давали им спать. Украинцев, отказывавшихся сотрудничать с российскими захватчиками, жестоко "допрашивали".

На стенах камер высечены надписи на русском: "Господи боже, спаси и сохрани" и "Боже дай сил". Также пленные делали отметки – перечеркивали каждый день черточки, свидетельствующие о том, сколько дней заключенные провели в своих камерах.

Оккупанты пытались замести следы пожаром

Когда россияне сбегали из Херсона на левый берег Днепра, то жгли в тюрьме покрышки, чтобы устроить пожар и замести следов преступлений. Но это не удалось из-за отсутствия кислорода в помещении.

В настоящее время правоохранители проводят следственно-оперативные действия, чтобы установить виновных в преступлениях и привлечь их к уголовной ответственности. Представитель СБУ в Херсонской области Виктория Шакула уточнила, что это не последняя застенка в Херсоне и Херсонской области. Сейчас в бывшем офисном здании продолжаются меры по разминированию, весь дом еще не осмотрели.

Сколько пыточных обнаружили не Херсонщине

Сейчас на деоккупированной части Херсонской области обнаружили 4 застенки российских оккупантов. Правоохранители обнаружили даже документы, в том числе так называемые удостоверения представителей оккупационной полиции, графики дежурств, расклеенные соответствующие отметки.

Также в пыточных находили резиновые дубинки, деревянную биту, аппарат, которым оккупанты пытали мирных жителей током, лампу накаливания. В некоторых стенах были пули.

В камерах и подвалах к людям применяли разные методы пыток, физическое и психологическое насилие.

В настоящее время устанавливают всех пострадавших от действий представителей оккупационных властей.

Детальнее – как россияне пытали херсонцев: смотрите видео