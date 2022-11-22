На цю катівню в Херсоні натрапили СБУ та Нацполіція під час фільтраційних заходів. До початку повномасштабної війни ця будівля була офісним центром, але після 24 лютого там облаштувалась російська ФСБ. Окупанти облаштували у підвалі катівню – там знайшли численні знаряддя тортур й знаходять сліди злочинів і досі.

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Люди карбували на стінах прохання до Бога: які моторошні знахідки виявили в катівні

Відомо, що до цієї катівні росіяни запроторили неповнолітніх дітей, які на початку повномасштабного вторгнення зірвали їхній триколор на набережній. Також там виявили стілець та палицю – до стільчика жертву прив'язували стяжками і починали бити пластиковими палицями, які не лишають синців.

Там не було жодних умов для нормального життя. На стіні була лише одна батарея центрального опалення й призначалась вона не для обігріву – до неї приковували людей наручниками. Людей так тримали тижнями. Згідно з даними слідчих, у цій катівні утримували близько пів сотні херсонців. Когось за проукраїнську позицію, а когось в обмін на грошову винагороду. Деякі місцеві здавали людей за якісь особисті образи. Дехто перебував там тижнями, а дехто – місяці.

Полонених били та не давали їм спати. Українців, які відмовлялись співпрацювати з російськими загарбниками, жорстоко "допитували".

На стінах камер викарбувані написи російською: "Господи боже, спаси й сохрани" і "Боже дай сил". Також полонені робили позначки – перекреслювали щодня рисочки, які свідчать про те, скільки днів в'язні провели у своїх камерах.

Окупанти намагались замести сліди пожежею

Коли росіяни втікали з Херсона на лівий берег Дніпра, то палили у в’язниці покришки, щоб влаштувати пожежу і замести сліди злочинів. Але це не вдалося через брак кисню в приміщенні.

Зараз правоохоронці проводять слідчо-оперативні дії, щоб встановити винних у злочинах та притягнути їх до кримінальної відповідальності. Речниця СБУ в Херсонській області Вікторія Шакула уточнила, що це не остання катівня в Херсоні та Херсонській області. Зараз в колишній офісній будівлі тривають заходи розмінування, весь будинок ще не оглянули.

Скільки катівень виявили не Херсонщині

Наразі на деокупованій частині Херсонської області виявили 4 катівні російських окупантів. Правоохоронці виявили навіть документи, у тому числі так звані посвідчення представників окупаційної поліції, графіки чергувань, розклеєні відповідні позначки.

Також у катівнях знаходити гумові кийки, дерев'яну биту, апарат, яким окупанти катували мирних мешканців струмом, лампу розжарювання. У деяких стінах були кулі.

У камерах та підвалах відносно людей застосовувалися різні методи тортур, фізичне та психологічне насильство.

Наразі встановлюють всіх потерпілих від дій представників окупаційної влади.

Детальніше – як росіяни катували херсонців: дивіться відео